I rgendwann im Januar gab es die ersten Berichte über eine neue, unbekannte Krankheit. An ihr erkrankten und starben in Wuhan – man musste die Stadt erst einmal googlen – viele Menschen. All das war lange sehr weit weg. Irgendwann aber kam es bedrohlich nah, schließlich erreichte die Pandemie auch Deutschland. Der Rest ist Weltgeschichte, die wir alle miterlebt haben: Die alte Erkenntnis, dass Menschen dazu neigen, die Gegenwart überzubewerten, scheint diesmal tatsächlich fehl am Platz.

In der zweiten Oktoberwoche, ein Dreivierteljahr nach Ausbruch der Pandemie, zählte die Johns-Hopkins-Universität knapp 1,1 Millionen Tote in Verbindung mit dem Coronavirus. Das ist mehr, als Köln Einwohner hat. Doch so hoch diese Zahl auch ist: Der Blick in die Geschichte zeigt, dass es viele Pandemien gegeben hat, die weit mehr Menschen dahingerafft haben, als die aktuelle.

Welches Ausmaß Pandemien annehmen können, wenn nicht schnell wirksame Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, haben zwei Forscher in der Fachzeitschrift Nature Physics anschaulich dargestellt: So hat die nach dem damaligen oströmischen Kaiser benannte Justinianische Pest in den Jahren 541 und 542 nach Christus vermutlich zwischen 25 und 100 Millionen Menschen das Leben gekostet. Nimmt man den Mittelwert zwischen der minimalen und der maximalen Schätzung – Statistiken aus jener Zeit sind eher löchrig – kann man von 62,5 Millionen Toten ausgehen.