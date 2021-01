Mit einem neuen Glücksspielstaatsvertrag, der voraussichtlich Anfang Juli diesen Jahres in Kraft tritt, soll dieser Graubereich gesetzlich ausgeleuchtet werden. Die Bundesländer haben sich darauf verständigt, private Anbieter zu dulden. Beobachter mahnen, dass die Skrupellosen nun gewännen. „Wer sich an die Gesetze hält, ist ein Idiot“, findet ein Beobachter, der namentlich nicht genannt werden will.



Hinter dem neuen Staatsvertrag steht der Versuch des Staates, die Kontrolle über den Sportwettenmarkt zurückzuerlangen – auch zur Prävention von Spielsucht. Deshalb ist ein Maximum von 1000 Euro Wetteinsatz geplant, die ein Spieler pro Monat ausgeben darf. Für eine Nachverfolgung der Einsätze ist aber eine komplexe digitale Infrastruktur nötig, sodass es noch Jahre dauern dürfte, bis diese Regel durchsetzbar wird. So will der Staat auch unterbinden, dass Drogengelder in Wettbüros gewaschen werden.

In dem Vertrag sind zudem Mindestabstände festgesetzt, die zwischen Wettbüros und Kinder- und Jugendeinrichtungen liegen müssen. Diese variieren nach Bundesland, orientieren sich im Gros aber an 500 Metern. Allerdings müssen sich schon bestehende Wettbüros an diese Abstände nicht halten. Beobachter ärgert es, dass Wettbüros etwa gegenüber von Schulen so im Nachhinein legalisiert werden.