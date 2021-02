Es mag nicht mit schlussendlicher Sicherheit nachweisbar sein, doch der Blick in zahllose Bekanntenkreise legt es nahe: Kaum ein Ereignis hat die Hobbys der Deutschen jemals so einschneidend verändert wie die Corona-Pandemie. Eingesperrt in den eigenen vier Wänden, gibt es plötzlich überall Hobbygärtner, Ukulele-Spieler, Puzzler, Aquarellmaler und Fitnessfanatiker. Auch dem Buch werden seit Monaten goldene Zeiten nachgesagt – wann, wenn nicht jetzt, haben die Menschen endlich mal genügend Zeit, all die Bestseller zu lesen, die schon seit Jahren auf der Merkliste oder dem Nachtisch warten?

Doch ganz so rosig, wie es die Theorie vermuten lässt, läuft es für die Buchhändler in der Praxis nicht. Der Hoffnung auf einen Corona-Lese-Boom stehen geschlossene Geschäfte, ausgefallene Lesungen und abgesagte Buchmessen gegenüber. Ebenjene in Leipzig war im Frühjahr 2020 das erste große Opfer der Pandemie, erst vor wenigen Tagen wurde nun auch die diesjährige Veranstaltung abgesagt. Im ersten Lockdown brachen die Umsätze der Buchhändler im Schnitt um zwei Drittel ein, im Sommer und Herbst konnten sie dann wieder etwas Boden gutmachen. Das Ergebnis: ein Jahr, aus dem niemand so recht etwas zu machen weiß. „Noch nie war die Analyse eines Buchjahres so schwierig wie der Blick auf das Corona-Jahr 2020“, heißt es im „Buchreport express“ von Mitte Januar.

Während die vielen Wochen der Ladenschließungen und die deutlich gesunkene Mobilität der Menschen zu massiven Einbußen im stationären und Bahnhofsbuchhandel geführt haben, verzeichnete die Branche kräftige Zuwächse im Online-Versandhandel. So konnte sich der Gesamtumsatz 2020 einigermaßen halten. Interessant zu sehen wird es sein, wie das den Internetanteil am Buchverkauf auf Dauer verändert. Seit Jahren werden immer mehr Bücher online verkauft, jedes fünfte war es im Jahr 2019. Für das Corona-Jahr liegen noch keine Gesamtzahlen vor, doch wird erwartet, dass die geschlossenen Geschäfte dem Handel mit Büchern im Netz weiter Auftrieb verschafft haben.