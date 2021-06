V

om großen Reformator Martin Luther stammt die Aufforderung: „Denen, die wirklich arm sind, muss man helfen!“ Dieser Gedanke leitet auch den deutschen Sozialstaat. Er folgt aus dem Grundgesetz, das gleich im ersten Artikel festlegt: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Um diese zunächst eher philosophische Festlegung in die Praxis umzusetzen, hat jeder Mensch in Deutschland Anspruch auf das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum. Dieses garantiert laut Bundesverfassungsgericht nicht nur die physische Existenz des Menschen, also Nahrung, Kleidung und Unterkunft, sondern auch die Möglichkeit zu einem „Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben“. Wer es gerne einfacher und in Euro hätte: Im vergangenen Jahr betrug das Existenzminimum für einen alleinstehenden Erwachsenen 9408 Euro im Jahr.



In der Praxis garantiert der Staat das Existenzminimum, indem er den Bedürftigen Geld überweist und für ihre Miete und Heizkosten aufkommt. Insgesamt haben zum Jahresende 2019 etwa 6,9 Millionen Menschen in Deutschland solche „Leistungen der sozialen Mindestsicherung“ erhalten. Das sind 120.000 Menschen weniger als im Jahr 2011. Meist ist nur von „Hartz IV“ die Rede, tatsächlich aber greift je nach Situation eines von vier Systemen: das Arbeitslosengeld II, das umgangssprachlich „Hartz IV“ genannt wird, das Sozialgeld (für nicht-erwerbsfähige Hilfebedürftige, die mit einem Hartz-IV-Empfänger leben), die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung („Sozialhilfe“) oder das Asylbewerberleistungsgesetz.