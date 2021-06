Bleibt die Frage der Kosten. In den USA ist es tatsächlich so, dass die Höhe der Schulgebühren weite Teile der Bevölkerung von Privatschulen faktisch ausschließt. Durch die Art und Weise, wie das Vermögen in Amerika verteilt ist, führt das auch dazu, dass zwei Drittel der Schüler an Privatschulen weiße Hautfarbe haben.

In Deutschland verbietet Artikel 7 des Grundgesetzes die Gründung von Privatschulen, die eine „Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern“ fördern. Dennoch sind die Dynamiken ähnlich: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat herausgefunden, dass es vor allem Akademiker sind, die ihre Kinder überdurchschnittlich häufig auf Privatschulen schicken. In den alten Bundesländern gehen 17 Prozent der Kinder aus Akademikerhaushalten auf Privatschulen, im Osten sind es sogar 23 Prozent. Die Quote hat sich seit 1995 im Westen mehr als vervierfacht, im Osten sogar knapp versiebenfacht.

Wie also verhindert man im Sinne des Grundgesetzes, dass Privatschulen nur Privilegierten offenstehen? Damit haben sich in der Vergangenheit mehrfach Gerichte beschäftigt. Grundsatz ist, dass jedes Kind sie ohne Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse seiner Eltern besuchen können soll. Das sei gewährleistet, wenn das monatliche Schulgeld 120 Euro im Monat – also 1440 Euro im Jahr – nicht übersteigt, urteilte etwa der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg im Jahr 2005.