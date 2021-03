Maria Wersig von der Hochschule in Hannover suchte auch das Expertengespräch mit Branchenvertretern. Diese verwiesen auf den größeren Dienstleistungsaufwand für Frauen oder eine besondere Beratung für Pflegeprodukte, die Frauen angeblich erwarten würden. Dies seien Kriterien, die in den Preis einfließen könnten, „auch ohne eine pauschale Bezugnahme auf die Kategorie Geschlecht“. Allerdings: In Österreich gebe es im Gegensatz zu Deutschland in vielen Dienstleistungsbereichen Unisex-Preise. „Und das Abendland ist nicht untergegangen.“

Das Vergleichsportal Idealo untersuchte am Valentinstag 2019 die Preise für Frauen- und Herren Düfte. Dabei kostete ein Parfum für Frauen im Durchschnitt mehr. Allerdings ist auch hier der Vergleich schwierig, da Düfte in der Regel nicht identisch sind. Das Portal vermutet, dass Frauen bereit sind, mehr für ein Parfum zu bezahlen. Die Zahlungsbereitschaft beeinflusst auch die Werbung, die zum Kauf anregen soll. „Generell spielt es eine große Rolle, ob die Zielgruppe eher ein hohes Grundinteresse am Produkt mitbringt und damit vielleicht auch entsprechende Sachkenntnis oder nicht“, sagt Marion Halfmann, Professorin für BWL, Marketing und Vertrieb von der Hochschule Niederrhein.