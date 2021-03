I

m August 2017 wurde es ziemlich eng vor den Galapagosinseln. Eine Armada aus hunderten chinesischen Schiffen fischte entlang der ausschließlichen Wirtschaftszone Ecuadors, 200 Seemeilen vor der Küste des südamerikanischen Landes. Einige Schiffe fuhren in die Zone auch hinein – widerrechtlich. 6600 Haie findet die ecuadorianische Küstenwache später auf einem chinesischen Mutterschiff. Die Crew wird verhaftet, eine Strafe von umgerechnet 5 Millionen Euro verhängt. Damit ging der Zwischenfall noch vergleichsweise glimpflich aus – andernorts wurden Schiffe bei solchen Vorkommnissen auch schon direkt versenkt, etwa im Südchinesischen Meer. Auf den Ozeanen herrscht Krieg um Fisch: Die Weltmeere sind nicht unendlich groß, doch der Bedarf an Proteinen wächst mit der Weltbevölkerung. Auf den Rückgang der Bestände reagieren Fangnationen mit neuen Technologien und immer weiteren Strecken, die ihre Schiffe zurücklegen. Die eigenen Küsten sind vielerorts leergefischt.



Der meiste Fisch wird im Pazifik gefangen. Fast zehnmal so viel wie noch vor 70 Jahren gibt das größte Meer der Welt her. Vor allem die Gebiete vor den Küsten sind attraktiv, wie die Episode an den Galapagosinseln zeigt. Früher brachte der Atlantik den meisten Fisch auf den Teller, mit Beginn der hochindustrialisierten Fischerei in den 1960er-Jahren hat sich der Pazifik zum Hotspot entwickelt. Ein Pazifik-Anrainer fängt auch den meisten Fisch der Welt.