Obwohl den meisten Menschen das Risiko eines hohen Zuckerkonsums durchaus bekannt ist, mögen es die Deutschen weiterhin gerne süß. Im jährlichen Ernährungsreport des Ministeriums geben gut 90 Prozent an, dass Sie darauf achten, sich gesund zu ernähren. Dass gute Vorsätze nicht immer in die Tat umgesetzt werden, lassen aber die konstant hohen Umsatzzahlen der Süßwarenindustrie vermuten, die in den vergangenen Jahren nur leicht zurückgegangen sind. Noch deutlicher wird es beim Pro-Kopf-Verbrauch von Zucker in Deutschland: Im Jahr isst jeder Deutsche rund 34,6 Kilogramm. Das entspricht einer täglichen Menge von rund 95 Gramm – beinahe doppelt so viel wie die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation von maximal 50 Gramm. Nicht darunter zählt die WHO Obst oder Gemüse, die natürlichen Fruchtzucker enthalten. Davon essen viele Deutsche zu wenig.

Trotzdem ist es nicht einfach, dem Zucker beim Lebensmitteleinkauf aus dem Weg zu gehen. Denn Zucker ist in fast allen Lebensmitteln enthalten. „Nahezu 80 Prozent aller Fertiglebensmittel aus dem Supermarkt beinhalten hierzulande zugesetzten Zucker“, sagt Kai Kolpatzik, Abteilungsleiter Prävention im AOK-Bundesverband. Besonders Schwierig sei für den Konsumenten, dass er den Zucker aufgrund der verschiedenen Begrifflichkeiten nicht immer erkenne. Wer einmal durch den Kühlschrank streift, wird Zucker in allerlei Speisen und Getränken entdecken. So kann eine Tafel Zartbitter-Schokolade gut 14 Zuckerwürfel enthalten, während ein halber Liter Apfelschorle mit 10 Zuckerwürfeln ins Gewicht fallen kann. Die Empfehlung der WHO – umgerechnet etwas mehr als 15 Zuckerwürfel pro Tag – wird damit schnell überschritten.