F.A.Z.-Serie Schneller Schlau: Klimaneutralität wird sehr schwer zu erreichen sein

Klimaneutralität wird sehr schwer zu erreichen sein

Von Philipp Krohn, Grafiken: Rahel Golub

Genügt neue Technik, um Klimaschutzziele zu erreichen, oder sind Verhaltensänderungen nötig? Eine Rechnung des Vereins German Zero deutet an, wie Emissionen in verschiedenen Sektoren zu senken sind.