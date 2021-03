V

or dem ersten Kaffee geht für viele morgens nichts: „But first coffee“, aber zuerst Kaffee, heißt es oft. Bis der Wachmacher in unseren Tassen landet, hat er einen weiten Weg hinter sich. Die Bohnen stammen aus Anbauländern des sogenannten Kaffeegürtels, der rund um den Äquator verläuft. Das ausgeglichene Klima in der Region ohne extreme Hitze und Kälte mit regelmäßigem Niederschlag ist ideal für die empfindlichen Kaffeepflanzen.

Nach Erdöl ist Kaffee das zweitwichtigste Handelsgut der Welt – und der Kaffeedurst derselben nimmt immer weiter zu. Allein im Jahr 2019 ernteten die Kaffeebauern auf der Welt insgesamt rund 170 Millionen Säcke zu je 60 Kilogramm. Der mit Abstand größte Kaffeeproduzent und -exporteur ist Brasilien, mehr als ein Drittel der globalen Rohkaffeeproduktion stammt aus dem südamerikanischen Land. Auch für Deutschland ist Brasilien der wichtigste Rohkaffeelieferant, gefolgt von Vietnam und Honduras.