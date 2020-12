D

ie Deutschen sind reich. Natürlich nicht jeder einzelne – doch addiert man die Nettovermögen der privaten Haushalte, ergibt sich für das Jahr 2018 die sagenhafte Summe von 14,1 Billionen Euro. Ein Teil davon wechselt jedes Jahr den Besitzer, entweder in Form einer Erbschaft oder einer Schenkung. Wie viel genau in Deutschland vererbt oder verschenkt wird, weiß leider niemand genau. Das Statistische Bundesamt erhebt zwar Zahlen, diese umfassen aber nur steuerpflichtige Erbschaften und Schenkungen. Wer unter den üppigen Freibeträgen bleibt, taucht in der Statistik nicht auf. Diverse Schätzungen kommen allerdings zum Ergebnis, dass in Deutschland jedes Jahr 200 bis 400 Milliarden Euro an Erben gehen.



Eine der meistzitierten Arbeiten zur Thematik stammt vom Deutschen Institut für Altersvorsorge. Demnach werden in den zehn Jahren von 2015 bis 2024 insgesamt 3067 Milliarden Euro vererbt. Etwas mehr als 1400 Milliarden wechseln der Studie zufolge als Bargeld, Bankguthaben und Wertpapiere den Besitzer, knapp 1300 Milliarden in Form einer Immobilie. Ein kleinerer Betrag von rund 340 Milliarden kommt als Sachvermögen, vom Teppich über die Goldkette bis zum Schaukelstuhl. Allerdings ist die Höhe der jeweiligen Erbschaft höchst unterschiedlich.