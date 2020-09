Dabei gibt es aber große Unterschiede zwischen den Altersgruppen: Drei von vier Deutschen zwischen 16 und 24 Jahren geben an, jeden Tag Influencern zu begegnen. In der Altersgruppe ab 55 Jahren sagen dagegen 7 von 10 Menschen, weniger als einmal im Monat oder gar keinen Kontakt zu Influencern zu haben. Und auch zwischen Ost und West gibt es einen Unterschied: Im Osten geben 20 Prozent der Menschen an, den Stars und Sternchen auf Instagram und Youtube täglich zu begegnen, im Westen sind es fast 30 Prozent.

Da die Influencer für viele – gerade für Jüngere – zu den täglichen Begleitern gehören, ist nur logisch, dass sie längst auch als Werbeträger beliebt sind: Mehr als jeder zweite Deutsche zwischen 16 und 24 Jahren gab an, schon einmal ein Produkt gekauft zu haben, weil ein Influencer dieses empfohlen hatte. Und nur knapp jeder vierte Deutsche stört sich daran, wenn Influencer für Produkte werben.

Die Werbeform hat sich also längst etabliert. Allerdings noch nicht so sehr, dass die Umsatzzahlen ähnlich zuverlässig erfasst werden wie anderer Werbeträger. Während Verbände für Plakate oder Fernsehwerbung erheben, wie viel Umsatz gemacht wird, ist das für die Influencer-Werbung noch nicht üblich. Doch es gibt Schätzungen, die zumindest einen Anhaltspunkt für die Größenordnung und den Trend liefern. So ging die Unternehmensberatung Schickler im Februar dieses Jahres – also kurz vor der Corona-Krise – davon aus, dass der Werbeumsatz mit Influencern in Deutschland in diesem Jahr von 630 auf 740 Millionen Euro steigen dürfte – ein Plus von 17,5 Prozent.