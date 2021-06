T

ee hat in Corona-Zeiten Konjunktur. In einer Zeit, in der fast täglich vom Krankwerden die Rede ist, fühlen sich offenbar viele an jene Kindertage erinnert, in denen Tees noch als heilsam galten. Konsumforscher nennen als Gründe den Trend zum Homeoffice und zum Rückzug ins Private, der sich in Corona-Zeiten verstärkt hat. „Das steigende Bewusstsein für gesunde Ernährung sowie die Rückkehr in die häusliche Umgebung haben den Teekonsum in Deutschland begünstigt“, bestätigt Maximilian Wittig, Geschäftsführer des deutschen Teeverbands in Hamburg. Auch wenn branchenweite Daten für 2020 bislang nicht vorliegen, so lassen Hinweise aus den Häusern führender Anbieter doch den Schluss zu, dass Tee hierzulande von einem veränderten Konsumverhalten profitiert.



Heilende Wirkung wird meist Kräuteraufgüssen oder Früchtetees zugeschrieben, obwohl beide nichts mit klassischem Tee zu tun haben. Denn nur aus den Bestandteilen der Urpflanze, die in Fachkreisen Camellia sinensis heißt, lässt sich „echter Tee“ gewinnen. Nicht von ungefähr führt das Mutterland dieses klassischen Tees seit Jahrzehnten die Hitliste der größten Teeproduzenten der Welt an. Die chinesische Literatur erwähnt die Teepflanze erstmals um 2700 vor Christus. Bis heute sind in China die sechs wichtigsten Sorten der Teefamilie zu finden: grüner, weißer, gelber, blauer, roter sowie schwarzer Tee. Der Löwenanteil des nationalen Genussmittels ist allerdings für den Eigenbedarf der heutigen Volksrepublik reserviert: Nur ein jährlich schwankender Anteil zwischen 10 und 20 Prozent der Produktion wird exportiert.