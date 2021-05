Nun sind Baugenehmigungen nur eine Sache. Die harte Währung sind die fertig gestellten Wohnungen. Diese Kennzahl ist seit der Finanzkrise stetig gestiegen – auf zuletzt knapp 256.000 im Jahr 2019. Das sind 87 Prozent mehr als während des Tiefs im Krisenjahr 2009. Allerdings waren die fertig gestellten Wohnungen auch schon vorher stark gesunken. Von den 285.000 Fertigstellungen im Jahr 2001 sind wir auch noch weit entfernt. Die Mieten aber liegen heute auf einem weit höheren Niveau als damals. In den vergangenen 20 Jahren sind die Mieten in Deutschland nur gestiegen. Daran konnte selbst der Ausbruch der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr nichts ändern. Steigende Preise sind in einer wachsenden Wirtschaft nichts Ungewöhnliches, doch die Mietsteigerungen erfolgten auch in Jahren mit ungewöhnlich niedriger Inflation. In den Jahren nach der Finanz- und Staatsschuldenkrise bestand die Sorge der Europäischen Zentralbank eher darin, dass die Inflation hinter dem angestrebten Zielwert von bis zu 2 Prozent zurückblieb.