In einer Studie des Umweltbundesamts aus dem Juli 2020 wurden die Pflanzendrinks nicht thematisiert. Was die Ökobilanz angeht, steht aber vor allem Rindfleisch schlecht da. Dies liegt unter anderem am Methan-Ausstoß der Tiere. Auch der Flächenverbrauch für den Futtermittelanbau – nicht zuletzt Soja – wird immer wieder kritisiert ebenso wie etwa die Grundwasserbelastung durch die Gülle aus der Massentierhaltung. Fleischersatz aus der eiweißreichen Sojabohne kommt in der Studie vergleichsweise gut weg, wobei der Befund nicht stellvertretend für die Produktgruppe an sich zu sehen ist. Einerseits, weil es schon mit der Basis Soja verschiedenste Varianten gibt. Vor allem aber ist sie bei weitem nicht die einzige. So finden sich auch Produkte mit der Grundlage Hühner- oder Weizeneiweiß (Seitan), Erbsen, Milch, Pilze oder Jackfruit. Neben den konventionellen Fleischalternativen existieren verschiedenste Angebote mit Zutaten aus biologischer Landwirtschaft. In einigen Fällen wird hier im Hinblick auf die Abholzung des Regenwalds noch gesondert hervorgehoben, dass ausschließlich Soja aus Europa enthalten ist.