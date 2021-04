Im internationalen Vergleich hatten es die Deutschen seit dem Zweiten Weltkrieg gut. Zwar gehört Deutschland seit der Finanzkrise nicht mehr zu den Ländern mit den niedrigsten Inflationsraten, doch in den vergangenen Jahren wurde eher die Deflation zum Problem. Die Fähigkeit, Preise erhöhen zu können, ist aber eine wichtige ökonomische Triebfeder. Wen Produzenten das nicht können, beginnen sie zu sparen. Dann werden niedrigere Löhne bezahlt und weniger Waren nachgefragt. Deflation ist stets mit einer schwachen Wirtschaft verknüpft, zu sehen etwa über fast 30 Jahre in Japan. Insofern ist eine höhere Inflation in Deutschland zur Zeit eher ein Zeichen von Stabilität.

Ihre niedrigen Inflationsraten haben die Deutschen der Erfahrung mit der Hyperinflation 1923 zu verdanken. Als solche wird eine Geldentwertung definiert, die in der Spitze 50 Prozent im Monat überschreitet. Das Ausmaß einer Hyperinflation kann man sich nicht vorstellen. Deshalb sollte man mit dem Begriff vorsichtig umgehen. Auf dem Höhepunkt 1923 hätte man hierzulande für einen Kauf, den man am Anfang eines Monats mit einem Geldschein bezahlen konnte, am Ende des Monats ein Bündel von der Dicke einer großen Dose Nivea-Creme benötigt. Bei der ungarischen Rekord-Hyperinflation von 1946 hätte das Bündel bis zum Zwergplaneten Pluto gereicht.