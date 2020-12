Das lässt Impfraten erwarten, die deutlich unter denen anderer Impfungen liegen. Gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten zum Beispiel haben auf der Welt durchschnittlich 90 Prozent der Menschen, die laut WHO geimpft werden sollten, zumindest eine Erstimpfung erhalten. Die Zahl der Geimpften hat sich dort, ebenso wie bei Masern, innerhalb der vergangenen Jahrzehnte vervielfacht. Entsprechend deutlich sind die Fallzahlen zurückgegangen. Im Jahr 1980 erkrankten noch 4,2 Millionen Menschen an Masern, 2 Millionen an Keuchhusten und 100.000 an Diphtherie. Bis zum Jahr 2016 sind die Werte auf 132.000 für Masern, 175.000 Fälle für Keuchhusten und 7000 für Diphtherie zurückgegangen. Seitdem aber sind wieder mehr Menschen an Masern erkrankt. Der Wert stieg laut WHO auf 870.000.