Ganz allein auf ungedecktes Geld wollen sich offenbar auch Politiker nicht verlassen. Das gilt für Demokratien wie Amerika und Deutschland genauso wie für die Parteidiktatur China oder die autokratische Türkei. Sobald es um Gold geht, ticken unterschiedliche politische Systeme gleich. Wenn Privatanleger es dem Staat nachmachen und sich sicherheitshalber Gold anschaffen, sorgt das zuweilen für Naserümpfen unter Politikern. Den Gold-Fans wird gern nachgesagt, dass ihr Verhalten das Vertrauen in die Wirtschaft untergrabe. So gab es angesichts der Gold-Hausse im vergangenen Jahr sogar Stimmen, die ein Goldverbot forderten.



In Deutschland wirft der Staat ein wachsames Auge auf die Goldtransaktionen seiner Bürger. Anonym und in bar darf man Gold nur noch unterhalb von 2000 Euro je Transaktion kaufen, was Geldwäsche verhindern soll. Andererseits gewährt der Staat Goldbesitzern bemerkenswerte steuerliche Privilegien. So ist der Handel von Feingold frei von Mehrwertsteuer, zudem können Barren oder Münzen nach einem Jahr Halte­dauer steuerfrei verkauft werden. Wertpapieranleger dagegen zahlen Kapitalertragsteuer auf ihre Gewinne aus Aktien, Anleihen oder Fondsanteilen.

Traditionell wird der größte Teil des am Markt angebotenen Goldes von der Schmuckindustrie nachgefragt. In der ersten Hälfte des Corona-Jahres 2020 jedoch wurde das meiste Gold für die Geldanlage begehrt. Es wurde für die Prägung von Barren und Münzen verwendet, vor allem aber für die Unterfütterung von Edelmetall-Wertpapieren wie Gold-Indexfonds. Anleger müssen das Edelmetall nämlich nicht zwingend physisch kaufen. Sie können auch börsen­gehandelte Gold-Wertpapiere erwerben, von denen viele dem Anleger garantieren, eine seinem Anteil entsprechende Menge Gold auf Wunsch nach Hause zu schicken. Das von der Deutschen Börse und Banken gemeinsam emittierte Gold-Wertpapier Xetra-Gold schaffte es Mitte 2020 sogar auf Platz vier der international größten Gold-Anlagepapiere.

Goldpapiere sind außerordentlich bequem, weil sie sich wie Aktien zu niedrigen Spannen an der Börse handeln lassen. Trotzdem bevorzugen viele Privat­anleger physisches Gold, was zum Teil daran liegen mag, dass sie sich auf diesem Weg unabhängig von der Finanzbranche machen wollen – was mit Wertpapieren nicht funktioniert, denn die sind auf bonitätsstarke Depotbanken und einen funktionierenden Börsenhandel angewiesen.