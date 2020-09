Der Geroldsee nahe Garmisch-Partenkirchen liegt malerisch in den bayerischen Alpen. Er ist nicht der einzige See mit einem speziellen Problem: Ein Bild vom Ufer auf die Bergzüge zu machen, ist unter Nutzern der Fotoplattform Instagram zum Trend geworden. Diese sind Segen, aber auch Fluch – denn manche gehen mit der malerischen Natur, die sie ablichten, nicht gerade vorbildlich um. Dass sie aber da sind, ist ein neues Phänomen: Immer mehr Deutsche wandern.

„Grundsätzlich ist bereits seit mehr als 10 Jahren ein erheblicher Zuwachs im Bereich Wandern zu erkennen“, sagt Klaus Erber, Vorsitzender des Deutschen Wanderinstituts, einem Netzwerk von Wanderfachleuten. Auswahl ist in Deutschland reichlich vorhanden: Der Deutsche Wanderverband schätzt die Gesamtlänge des Wegenetzes hierzulande auf etwa 300.000 Kilometer. 200.000 davon werden ehrenamtlich von Mitgliedern der Gebirgs- und Wandervereine betreut, die sich in dem Dachverband zusammengeschlossen haben.