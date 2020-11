Die Häfen und Flughäfen vor allem in China wachsen deutlich schneller als in Nordamerika oder Europa. Das hat mehrere Gründe: Die Produktion vieler Fertigungsprozesse wurde bereits seit Mitte der achtziger Jahre aus den traditionellen Industrieländern in die aufstrebenden Entwicklungs- und Schwellenländer verlagert, vor allem nach China und Südostasien. China hatte sich zur kostengünstigen Werkbank der Welt entwickelt. Die Einführung des Containers reduzierte zudem die Transportkosten deutlich – und viele Güter wie Auto- und Maschinenteile wurden zunehmend containerisiert.

Die hohen Zuwachsraten im Seehandel machen sich insbesondere an neuralgischen Punkten auf der Weltkarte bemerkbar. Die Hauptverkehrsroute verläuft zwischen Asien und Europa und passiert den Suezkanal, das mit Abstand wichtigste Nadelöhr für die Weltwirtschaft. Ein Zehntel des Seehandels der Welt geht durch den schmalen Kanal zwischen Mittel- und Rotem Meer. Ohne ihn müssten Frachter aus Asien um Afrika herumfahren, was den Weg um 7000 Kilometer verlängern würde. Seine Bedeutung steigt mit dem wachsenden Handel: Im Jahr 2000 lag das Frachtaufkommen noch bei weniger als 400 Millionen Tonnen, 2019 wurden 1,2 Milliarden Tonnen durch den Suezkanal verschifft. Auch für den Handel von Europa in die arabischen und ostafrikanischen Länder ist die Wasserstraße kaum ersetzbar.