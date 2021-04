D

as vergangene Jahr war für Befürworter der Elektromobilität in Deutschland ein Jahr mit einer angekündigten Niederlage und einem Erfolg zugleich. Vor gut einem Jahrzehnt hatte die Bundesregierung vollmundig angekündigt, dass bis zum Jahr 2020 eine Million Elektroautos in Deutschland fahren sollten, wozu sie rein batteriebetriebene Autos sowie Plug-in-Hybride zählt (deren Batterie für ihren zusätzlichen Elektromotor sich von außen laden lässt). Mit rund 590.000 elektrifizierten Autos im Bestand zum 1. Januar dieses Jahres wurde dieses Ziel klar verfehlt. Soweit die Niederlage.

Als Erfolg ist derweil der jüngste Aufschwung der Elektromobilität zu werten. Nachdem sich die Käufe von elektrifizierten Autos lange auf einem kleinen Niveau bewegt hatten, haben sich die Neuzulassungszahlen von reinen Batteriefahrzeugen und Plug-in-Hybriden im vergangenen Jahr vervielfacht. So meldeten Autokäufer im vergangenen Jahr gut 194.000 neue Batteriefahrzeuge an – und damit gut 30.000 mehr von ihnen als in den sieben Jahren zuvor zusammen. Trotz Corona-Pandemie und Ausgangsbeschränkungen, die auch den Autohandel treffen, scheint sich dieser Trend auch im neuen Jahr fortzusetzen. Der wichtigste Treiber dabei ist die Erhöhung der Kaufförderung namens Umweltbonus, die teils aus Steuergeld und teils aus Rabatten der Autohersteller gegenfinanziert wird.