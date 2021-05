Ganz ähnlich sieht es in den Ländern aus, wo noch mehr Geld für Bioprodukte ausgegeben wird als in Deutschland. Besonders hoch ist der Pro-Kopf-Umsatz in reichen westlichen Staaten. Bedeutende Bio-Produzenten wie Spanien, wo Paprika oder Zucchini auch in Bio-Qualität zuhauf angebaut werden, oder Italien sind unter den Top Ten nicht zu finden.