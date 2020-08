Deutschland ist ein Einwanderungsland. 11,2 Millionen Menschen hierzulande sind Ausländer. Dazu zählen laut Statistischem Bundesamt alle Personen, die keinen deutschen Pass besitzen, also ebenso Staatenlose und Menschen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Damit eine Gesellschaft ohne Migration gleich groß bleibt, müsste jede Frau im Laufe ihres Lebens durchschnittlich 2,1 Kinder zur Welt bringen. Seit dem „Pillenknick“ zwischen Mitte der sechziger und Mitte der siebziger Jahre ist das in Ost- wie in Westdeutschland nicht mehr gegeben. Heute gibt es pro Frau durchschnittlich 1,57 Geburten. Ohne Zuwanderung wäre das Land deshalb seit 1970 am Schrumpfen.

Einwanderung nach Westdeutschland hat in verschiedenen Etappen stattgefunden: Vor allem in den sechziger Jahren, der Zeit der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte kamen Menschen unter anderen aus Italien, Griechenland, Spanien und der Türkei. Beim Anwerbestopp 1973 lebten knapp 4 Millionen Ausländer in der Bundesrepublik. Auch in der DDR gab es eine aktive Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte. Insgesamt war der Anteil an Ausländern in der DDR jedoch deutlich geringer. Nur wenige dieser Vertragsarbeiter blieben zudem nach der Wende in Deutschland.