Die Tschechische Republik ist stark von der ansteckenderen britischen Virusvariante betroffen. Das Nachbarland zählt mehr als 1,6 Millionen Coronafälle seit Beginn der Pandemie. Jeder siebte Tscheche war oder ist also an Corona erkrankt. In Deutschland ist es nicht mal jeder zwanzigste. Das sächsische Sozialministerium wies im Januar darauf hin, dass die Infektionszahlen zu Beginn der zweiten Welle in der Tschechischen Republik schon im September stiegen und die Entwicklung Sachsen mit einem Monat Verzögerung erreichte. Pandemiefördernd könnte gewirkt haben, dass der kleine Grenzverkehr zum Einkaufen oder Tanken auch nach Beginn des Lockdowns lange ohne Tests oder Quarantäne erlaubt blieb. Die Nähe zu Tschechien ist aber nicht der einzige Grund für die hohen Corona-Zahlen an der Grenze. Fachleute führen die alte Bevölkerung im Freistaat an und dass im ländlichen Raum enge familiäre Kontakte die Ausbreitung begünstigt hätten.



Blicken wir auf das Pandemiegeschehen, richtet sich unser Blick auf die Inzidenz. Kennwerte wie die Todeszahlen, Intensivpatienten und die Testungen stehen eher im Hintergrund. Ist Deutschland also angesichts der sinkenden Zahlen im Inzidenz-Blindflug? Auch wenn die Impfungen und die „Bundes-Notbremse“ wirken – Tatsache ist: Es wird seit Wochen weniger getestet. Außerdem müssen die Labore negative PCR-Tests nicht melden. So wissen weder Landkreise noch Bundesländer, wie viele Tests durchgeführt werden. Denn wer viel testet, verringert zwar die Dunkelziffer, hat aber zumindest kurzfristig auch eine höhere Inzidenz.