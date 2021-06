Betrachtet man, wo in Deutschland Jobs verloren gingen, so fällt ein interessanter Unterschied auf: Es gibt kaum Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschland oder zwischen einzelnen Bundesländern. Das hätte man eigentlich erwarten können, schließlich war der Grund für die Einführung der „Bundesnotbremse“, dass jedes Land seine Corona-Zahlen anders auslegte – je nachdem, was gerade ins politische Kalkül passte. Zumindest bei der Arbeitslosigkeit zeigt sich, dass kein Land generell besser oder schlechter durch die Krise kam. Stattdessen gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen Stadt und Land. Im Vergleich der Arbeitslosenquoten vom Jahresende 2019 zum Jahresende 2020 haben Berlin und Gelsenkirchen gleichauf die höchsten Zuwächse hinnehmen müssen: In beiden Städten stieg die Quote um 2,4 Prozentpunkte. In Landkreisen wie dem Kyffhäuserkreis in Thüringen oder Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg gab es hingegen gar keine neuen Arbeitslosen, auch in ländlichen Landkreisen im Westen war der Anstieg kaum messbar.