Für dieses „Passungsproblem“ gibt es diverse Gründe: Unter den Suchenden kann schlicht das Interesse an einer Ausbildung in einem der verfügbaren Betriebe fehlen. Arbeitgeber wiederum können bestimmte Qualifikationen vermissen. Gerade in Flächenländern kann eine Anstellung auch an der Distanz zwischen Wohnort und Einsatzort scheitern.

Laut Bundesinstitut für Berufsbildung sind die Passungsprobleme seit einigen Jahren eine „zentrale Herausforderung auf dem Ausbildungsmarkt“. Im vergangenen Jahr sei es dem aktuellen Berufsbildungsbericht zufolge schlechter als „in den Vorjahren gelungen, das Angebot der Betriebe und die Ausbildungsnachfrage der Jugendlichen zusammenzuführen“. Der Bericht zeigt auch auf, in welchen Berufen der Anteil an unbesetzten Stellen in Relation zum betrieblichen Gesamtangebot besonders hoch ausfällt.