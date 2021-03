Die drei größten Bitcoin-Börsen haben ihren Ursprung in Amerika und China, auch wenn sie inzwischen teils in andere Länder gezogen sind. Die täglichen Umsätze dort sind höher als die gesamten Wertpapierumsätze an der Frankfurter Börse.

Traditionelle Börsen spielen allerdings eine immer wichtigere Rolle für Investitionen in das Phänomen Bitcoin. Sie dienen vor allem als Handelsplätze für Wertpapiere mit der Digitalwährung als Basis. Dazu zählen Zertifikate, die den Bitcoin-Kurs künstlich nachbilden, ohne direkt in die Digitalwährung zu investieren. Anleger können solche Papiere über ihr herkömmliches Bankdepot kaufen und brauchen keine digitales Bitcoin-Portemonnaie. Es gibt auch Zertifikate, die so strukturiert sind, dass Anleger Gewinn machen, wenn der Bitcoin-Kurs sinkt. So lässt sich gegen die Währung wetten.

Während Bitcion in Industrienationen wie Deutschland oder Amerika ein Nischendasein pflegt, ist er in anderen Ländern stärker verbreitet. Nigeria oder Vietnam sind wahre Bitcoin-Nationen. Auch in der Türkei ist er stark verbreitet.