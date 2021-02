Die meisten Exporte des Kontinents gehen nicht etwa nach Deutschland, Frankreich oder Spanien, sondern nach China und Indien. Da zeigt sich auch der gar nicht uneigennützige Grund der Chinesen, in Afrikas Infrastruktur zu investieren: China, das selbst einmal Entwicklungsland war, ist zum wichtigsten Handelspartner Afrikas avanciert. Es braucht unter anderem Seltene Erden für seine Industrie und bindet die Länder durch günstiges Geld. Das hat auch politische Folgen: Laut dem panafrikanischen Meinungsforschungsinstitut „Afrobarometer“ steigt in den meisten Ländern die Zustimmung bei der Frage, ob China ein Vorbild ist.



Peking hat mit seinen günstigen Krediten aber unbestritten auf dem ganzen Kontinent eine ungeahnte Erneuerung der Infrastruktur angestoßen. Eine neue Eisenbahnstrecke von Kenias Hauptstadt Nairobi nach Mombasa am Indischen Ozean wurde 2017 fertig gestellt, finanziert zu 90 Prozent durch die chinesische Import- und Export-Bank. Von der malischen Hauptstadt Bamako in Westafrika an den Atlantischen Ozean erneuert die China Road and Bridge Corporation zur Zeit eine knapp 1000 Kilometer lange Handelsstraße für mehr als 350 Millionen Euro. Mali ist der drittgrößte Gold-Förderer in Afrika und China ist der größte Gläubiger auf dem Kontinent. Die Kreditzusagen Chinas sind zuletzt etwas rückläufig gewesen, da Peking selbst etwas vorsichtiger geworden ist. Viele afrikanische Länder sind hochverschuldet im Ausland. Bereits 1996, 1999 und 2005 beschlossen die G-7-Staaten Schuldenerlasse. 2018 versprach Xi Jinping, einigen Ländern einen Teil der Schulden zu streichen.