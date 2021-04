Nach Schätzungen des Leipziger PR-Professors Günter Bentele, der das Deutsche Online-Museum für Public Relations betreibt, gibt es in Deutschland heute mindestens dreimal so viele Menschen, die Öffentlichkeitsarbeit machen, wie vor 30 Jahren. Ende der achtziger Jahre habe ihre Zahl bei etwa 16.000 gelegen. Heute gehen seine Berufsfeldstudien davon aus, dass Presseabteilungen und PR-Agenturen mindestens 50.000 Mitarbeiter haben. Es könnten aber auch 100.000 sein, meint der Forscher. Denn auch für die PR-Branche gilt: Viele arbeiten freiberuflich und sind nicht in Verbänden organisiert. Auf weniger Journalisten kommen also mehr Beschäftigte in der PR.

Diese Entwicklung beschränkt sich nicht nur auf Deutschland. Auch in Amerika zeigt sich: In dem Zeitraum, in dem die Hälfte der Arbeitsplätze in Zeitungsredaktionen abgebaut wurde, haben PR-Agenturen ihre Mitarbeiterzahl um 10 Prozent gesteigert.