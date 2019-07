Krüger geht bei BMW : Schluss mit „Frust am Führen“

Wenn die Zeiten schlechter werden, wird der Ruf nach einer starken Führungsfigur lauter. Das ist in der Politik nicht anders als in der Wirtschaft. Die Autoindustrie muss sich auf schlechte Zeiten einstellen, das gilt selbst für ein lange erfolgsverwöhntes Unternehmen wie BMW, das seinen Kunden seit jeher „Freude am Fahren“ verspricht. Doch an der Vorstandspitze gab es zuletzt eher „Frust am Führen“. Am Freitag zog es der BMW-Chef Harald Krüger schließlich vor, aus eigenen Stücken zurückzutreten, bevor ihn der Aufsichtsrat dazu auffordert. Mit seinem Vorstandskollegen Oliver Zipse steht ein Nachfolger bereit, dem viele BMW-Mitarbeiter ein stärkeres Durchsetzungsvermögen nachsagen.

Krüger wurde von einer Schrecksekunde aus den ersten Monaten seiner Amtszeit eingeholt: Es geschah während der Internationalen Automobilausstellung im September 2015, auf der BMW sein neues Flaggschiff präsentierte, die mit allerlei Technik vollgepackte Luxuslimousine der Siebener-Reihe. Krüger erlitt nach wenigen Minuten auf offener Bühne einen Schwächeanfall, stürzte zu Boden, BMW brach die Präsentation ab. In den Wochen und Monaten danach wurde stets mit Sorge um seinen Gesundheitszustand beobachtet, wie Krüger in einer Pressekonferenz seine Rede nur im Sitzen oder mit etwas brüchiger Stimme vortrug – ausgerechnet Krüger, der bis dahin so sportlich und dynamisch wirkende Manager.

Mit dem damals 49 Jahre alten Maschinenbauingenieur hatte BMW 2015 den Generationswechsel eingeleitet. Er wurde überwacht von einem Aufsichtsratsvorsitzenden, der nur zehn Jahre älter ist. Und über allem thront die Familie Quandt, die schon selbst den Generationswechsel hinter sich hat. Susanne Klatten und ihr Bruder Stefan Quandt führen den Konzern an der „langen Leine“ und vertrauen auf eine Managerelite, die meist im eigenen Unternehmen groß geworden ist.

Da sehen sich die BMW-Erben ganz in der Familientradition ihres Vaters Herbert Quandt, der die weiß-blaue Automarke 1959 in einer emotionalen Hauptversammlung vor dem Verkauf an Daimler bewahrt hatte. Kontinuität wird seither großgeschrieben in der Konzernzentrale am Münchner Petuelring. Doch wenn bei der Pflichterfüllung Freude und Lust verlorengehen, ist es Zeit für Veränderung. Krüger hat das gerade noch rechtzeitig erkannt.