Chaos und kein Ende : Nur Fliegen ist blöder

Eigentlich hatte man doch alles richtig gemacht. Schon im Frühjahr den Flug gebucht, als die Ticketpreise noch nicht nach oben geschossen waren. Frühzeitig Mietwagen und Hotel organisiert, alles war fertig geplant. Endlich wieder Urlaub am Mittelmeer, nach zwei Jahren Corona-Abstinenz. Doch jetzt wurde der Flug einfach zwei Wochen vorher gestrichen, und der Alternativflug passt nicht, weil er einen Tag später startet. So geht die Planung von vorne los, und teurer wird es auch noch.

Da ist es wenig tröstlich, dass es Zehntausende andere auch nur auf den ersten Blick besser getroffen haben. Ihr Flug wurde nicht gestrichen, sie gehen voller Vorfreude zum Flughafen – und müssen feststellen, dass sie auch nicht fliegen können. Weil die Schlangen am Check-in und vor der Sicherheitskontrolle so lang sind, dass sie gar nicht rechtzeitig zu ihrem Flugzeug gelangen und es ohne sie fliegt. Obwohl sie sicherheitshalber viele Stunden vorher im Terminal waren. An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen, also vor allem Düsseldorf und Köln/Bonn, war das jüngst besonders schlimm, denn dort war Ferienbeginn. In der Landeshauptstadt fiel zusätzlich noch die Gepäckförderanlage wegen eines Computerfehlers aus und verschärfte das Chaos. Es ist zu befürchten, dass es an den anderen Flughäfen nicht besser sein wird, wenn dort die Urlauber aufbrechen. Und wer es doch geschafft hat mitzukommen, wartet nach der Landung manchmal zwei Stunden auf seinen Koffer.

Lufthansa annulliert besonders viele Flüge

So haben wir uns den Urlaubsbeginn nicht vorgestellt. Was ist nur los in der Luftfahrt? Das Problem zeigt sich in weiten Teilen Westeuropas. Für besonders aufsehenerregende Negativschlagzeilen über endlose Schlangen sorgten London und Amsterdam. Auch im Ausland wurden Tausende Flüge gestrichen. In Deutschland ragt die Lufthansa heraus. Erst waren es 900 Flüge, jetzt noch mal 3000 für den Sommer. Auch andere Fluggesellschaften annullierten Flüge, aber weniger umfangreich.

Immer wird die gleiche Begründung genannt: Personalmangel. In der Corona-Pandemie wurden mangels Passagiernachfrage Jobs gestrichen, oder die Menschen suchten sich freiwillig eine andere Tätigkeit, weil sie von Kurzarbeit nicht leben konnten. Jetzt werden sie wieder gebraucht, kommen aber nicht mehr zurück. Das gilt vor allem für die Gepäckabfertigung und die Arbeit an den Flugzeugen auf den Vorfeldern der Flughäfen, aber auch für Fluggesellschaften. Denen fehlen Stewardessen und Piloten für die kurzen Strecken in Europa, während sie für die noch darbende Langstrecke noch zu viele haben. Die Umschulung auf kleinere Flugzeugmodelle hat zu spät begonnen. Beim Gepäck half in Düsseldorf spontan sogar die Flughafenfeuerwehr aus. Und wenn das Personal fehlt, dann werden vorsorglich Flüge gestrichen.

Effizienz an anderer Stelle

Nun sind Corona und der Ukrainekrieg mit Luftraumsperrungen über Russland sicher Sonderbelastungen, auf die die Branche nicht vorbereitet sein konnte. Und der Anstieg des Passagierinteresses wurde zwar erwartet, aber nicht in diesem Ausmaß. Aber dennoch muss man den Passagier nicht zusätzlich quälen. Zum Beispiel in der Hotline der Lufthansa, bei der man schnell mal eine halbe Stunde mitbringen muss, bis man jemand zu sprechen bekommt, der einem bei der Umbuchung des Fluges nach der Streichung hilft. Ärgerlich ist auch, wie effizient die Fluggesellschaften an anderer Stelle sein können. Sie achten genau darauf, mindestens zwei Wochen vorher die Flüge zu streichen, damit sie keine Entschädigung zahlen müssen. Die Lufthansa verweist zudem darauf, dass sie vor allem Flüge streicht, bei denen es andere Möglichkeiten gibt, entweder die Bahn für innerdeutsche Strecken oder den nächsten Flug auf häufig bedienten innereuropäischen Strecken, etwa nach London.