Schleppender Ausbau : Wo bleibt der Turbo für die Infrastruktur?

Bau im Rekordtempo: Das LNG-Terminal für Erdgasimport in Wilhelmshaven wurde in nur 194 Tagen fertiggestellt. Bild: dpa

Würde alles so schnell gehen wie der Bau des ersten schwimmenden LNG-Terminals in Wilhelmshaven, wäre Deutschland ein anderes Land: ein Gesetzentwurf zur Beschleunigung der Planung in Rekordgeschwindigkeit, der Bau in nur 194 Tagen fertiggestellt. Am Mittwoch wurde es feierlich eingeweiht. Doch von diesem Leuchtturmprojekt einmal abgesehen läuft die Modernisierung andernorts noch im Schneckentempo: Im Bundesjustizministerium liegt schon seit Monaten ein Gesetzentwurf für eine Beschleunigung der Verwaltungsgerichtsverfahren, das Bundesverkehrsministerium arbeitet an einem Gesetzentwurf für die Phase davor: für schnellere Genehmigungsverfahren.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge

Beide Gesetzentwürfe stecken jedoch in Auseinandersetzungen mit dem Bundesumweltministerium fest. In dieser Phase der unfreiwilligen Entschleunigung kommt jetzt das Bundeskanzleramt mit einem eigenen Vorstoß für einen „Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung“, diesmal allerdings gemeinsam mit den Bundesländern, wie das „Handelsblatt“ berichtete. Es geht um bessere Koordination und um „pragmatische Lösungen“ etwa bei der Umweltverträglichkeitsprüfung.