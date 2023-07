Schlechte Konjunkturdaten : Was die Wirtschaft jetzt braucht

Wettbewerbsfähig? In einer Produktionshalle der Schuler Pressen in Erfurt Bild: dpa

Es vergeht derzeit kein Tag ohne schlechte Wirtschaftsdaten. Am Montag betrafen sie den Einzelhandel. Anders als erwartet sind dessen Einnahmen im Juni nicht gestiegen, sondern gesunken. Im ersten Halbjahr setzte der Einzelhandel damit real 4,5 Prozent weniger um als im Vorjahreszeitraum, bilanzierte das Statistische Bundesamt. In der vergangenen Woche hatten schon neue Zahlen zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts – Stagnation statt Wachstum – und die Prognose des Internationalen Währungsfonds für Aufsehen gesorgt. Der IWF erwartet für Deutschland in diesem Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Selbst die Brexit-gebeutelten Briten sollen sich besser schlagen.

Dass sich die Lage in Deutschland nicht aufhellt, sondern weiter eintrübt, hatte sich schon in den vergangenen Monaten abgezeichnet. Von Krise wollten viele Po­litiker der Regierung aber nichts wissen. Der Bundeskanzler versprach ein neues grünes Wirtschaftswunder. Alles laufe auf Deutschland zu, sagte Olaf Scholz (SPD) noch im Juni auf dem „Tag der Industrie“ in Berlin. Doch jetzt wächst die Nervosität.

Die Grünenvorsitzende Ricarda Lang forderte im Sommerinterview mit der ARD am Sonntag eine „neue Investitionsagenda für Deutschland“. Es brauche Investitionsprämien für mehr Klimaschutz, einen günstigen Industriestrompreis und Investitionen in die Bahn und in Krankenhäuser. Ziel sei „ein Land, das einfach funktioniert“, so Lang. Die Ampelkoalition werde dafür ein „gemeinsames Paket schnüren“.

Wirtschaftsweisen fordern Stärkung der öffentlichen Verwaltung

Der Fraktionsvize der Grünen, Andreas Audretsch, legte am Montag gegenüber der F.A.Z. noch einmal nach: „Deutschland muss wettbewerbsfähiger werden, dazu brauchen wir jetzt eine mutige Investitionsagenda.“ Investiert werden soll nach seinen Vorstellungen besonders in Elek­troautos, grünen Stahl, Innovationen in der Chemieindustrie und in die Wasserstofftechnik. „Die Investitionsprämie von Christian Lindner geht in eine gute Richtung, ist aber leider zum Miniaturmodell geraten“, kritisiert Audretsch mit Blick auf das Wachstumschancengesetz des Finanzministers. Unternehmen, die in neue Technologie investieren, müssten „substanzielle Unterstützung“ erhalten.

Der Sachverständigenrat, der die Regierung in wirtschaftspolitischen Fragen berät, drängt auf andere Schwerpunkte. „Dringendste Reformmaßnahme wäre aus meiner Sicht die Stärkung der öffentlichen Verwaltung. Nicht durch Aufwuchs von Stellen, sondern durch Verschlankung und Digitalisierung der Verwaltungsprozesse“, sagte die Ratsvorsitzende Monika Schnitzer der F.A.Z. Für eine „bürger- und unternehmensorientierte Verwaltung“ dürften nicht einfach die bisherigen Papierprozesse ins Digitale übertragen werden. Die Prozesse müssten komplett neu aufgesetzt werden. „Man gewinnt leider nicht den Eindruck, dass dieses Thema mit der nötigen Priorität vorangetrieben wird.“

Für Veronika Grimm, eine weitere der fünf „Wirtschaftsweisen“, ist der Ausbau der Energieversorgung zentral. „Die Entscheidungen der Politik sind oft nicht konsistent“, kritisiert sie. „Man hat die Atomkraftwerke abgeschaltet und damit das Stromangebot weiter reduziert. Die Preise sind dadurch höher als nötig, und jetzt überlegt man sich, den Strompreis für die energieintensive Industrie mit Milliarden zu subventionieren. Das kann nicht gut gehen.“ Beim Ausbau der Wasserstoffnetze und bei dem Strommarkt­design gebe es noch viel regulatorische Unsicherheit. „Das reduziert die Inves­ti­tions­bereitschaft der Unternehmen.“

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai warnte am Montag davor, private Investitionen durch immer höhere staatliche Belastungen zu erschweren. „Wenn die Verfechterinnen von Vier-Tage-Woche, Steu­er­er­höhungen und noch mehr Bürokratie sich jetzt um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft sorgen, dann ist es der erste Schritt zur Einsicht“, sagte Djir-Sarai der Deutschen Presse-Agentur.

Ampelkoalition bei Industriestrompreis gespalten

„Deutschland fehlen aber nicht öffentliche Investitionen, sondern private. Deshalb sollte man Mittelstand, Handwerk und Industrie einfach mal vor den ständigen Belastungen in Ruhe lassen.“ Er bezog sich damit sowohl auf das Interview der Grünenchefin als auch auf DGB-Chefin Yasmin Fahimi. Letztere hatte kritisiert, die Regierung verschleppe Investitionen und hüte den Staatshaushalt wie „Omas Keksdose“.

Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, stellt der Ampel­koalition ein gemischtes Zeugnis aus: „Positiv sind Ansätze wie die Erleichterung der Fachkräftezuwanderung oder die Idee, private Investitionen mittelfristig durch beschleunigte Abschreibungen zu fördern“, sagt er. „Für falsch halte ich den Kurs, Investitionen mit Subventionen und Auflagen stark zu lenken. Erforderlich wäre eine Politik, die die Standortbedingungen breit verbessert.“

Beim Thema Industriestrompreis ist die Ampelkoalition gespalten: Wirtschafts­minister Robert Habeck (Grüne) will ihn, Finanzminister Christian Lindner (FDP) nicht. Einig sind sich beide darin, dass trotz der schlechten wirtschaftlichen Rahmendaten jetzt nicht die Zeit für ein klassisches Konjunkturprogramm ist. Das sehen auch die Ökonomen so. So sehr sich die Bürger mehr Geld im Portemonnaie wünschen – dies helfe in der aktuellen Lage nicht, so der Tenor.

„Es ist ja genau das Ziel der Zinserhöhung der EZB, die Nachfrage zurückzudrängen und damit die Inflation möglichst rasch wieder zu senken“, betont die Wirtschaftsweise Schnitzer. Eine Ausnahme würde Ifo-Chef Fuest für den Wohnungsbau machen. „Hier stehen voraussichtlich bald Kapazitäten leer, die Politik könnte hier Maßnahmen ergreifen, um den Wohnungsbau anzuregen, zum Beispiel Abschreibungsvergünstigungen.“