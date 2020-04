Jennifer Morgan muss gehen : Schiffbruch für SAP

Corona-Krise : Ölmarkt-Chaos setzen Dax zu

Der Preis für leichtes Öl war am Montag kollabiert und erstmals in seiner Geschichte weit in den negativen Bereich gefallen. Weil die Pandemie die Öl-Nachfrage weltweit um fast ein Drittel hat einbrechen lassen, kommen die Kapazitäten der Öl-Lager allmählich an ihre Grenzen.