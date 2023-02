An einer Generalsanierung des verschlissenen Schienennetzes kommt Deutschland nicht vorbei. Im kommenden Jahr beginnen die Arbeiten, die bis zum Ende des Jahrzehnts dauern sollen. Die ersten Strecken sind schon bekannt: Die Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim, eine der höchstbelasteten Gleisverbindungen in Deutschland überhaupt, wird von Sommer 2024 an generalsaniert. 2025 folgen die Korridorabschnitte Hamburg-Berlin und Emmerich-Oberhausen.

Am Donnerstag hat die Deutsche Bahn nun bekanntgegeben, wie es danach weitergehen soll. Demnach wurden in einem vorläufigen Sanierungsplan anhand mehrerer Kriterien in ganz Deutschland rund 40 Streckenabschnitte identifiziert, die kurz-, mittel- oder langfristig sanierungsbedürftig sind. „Es geht um insgesamt rund 4200 Streckenkilometer im Zeitraum bis 2030“, erläuterte der Staatskonzern.

Zugverkehr aus dem Takt

Schon heute ist klar: Die nötige Sanierung des maroden Gleisnetzes dürfte den ohnehin schon störungsanfälligen Bahnverkehr weiter aus dem Takt bringen. Deshalb versucht man in Berlin, mit überlegten Baumaßnahmen das Infrastrukturproblem so klein wie möglich zu halten. Mit der Bahnbranche wurden den Angaben zufolge in einer Serie von Dialogveranstaltungen Vorschläge diskutiert, in welcher Reihenfolge die betroffenen Strecken der Generalsanierung unterzogen werden könnten.

Daraus entstand ein Arbeitspapier, das die DB als Grundlage für die weiteren Gespräche mit dem Bund nutzen will, der als Eigentümer am Ende über das Konzept entscheidet. „Für mehr Qualität, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit auf der Schiene ist ein neues Sanierungskonzept alternativlos“, sagte Infrastrukturvorstand Berthold Huber. Man wolle bis 2030 die hochbelasteten Abschnitte im Schienennetz zum Hochleistungsnetz ausbauen.

Ein relativ radikales Vorgehen

Das Papier beschreibt anhand eines Szenarios, wie es nach 2025 weitergehen könnte. Demnach hat sich die Branche dafür ausgesprochen, sich an ohnehin geplanten Bauarbeiten und laufenden Projekten zu orientieren. So könnten 2026 die Abschnitte Köln-Hagen, Hamburg-Hannover und Nürnberg-Regensburg folgen. Darüber hinaus sind unter anderem vorgesehen: Köln-Dortmund-Hamm im Jahr 2027, Würzburg-Nürnberg 2028, Stuttgart-Ulm 2029 und Osnabrück-Münster 2030.

Für eine Generalsanierung kommen grundsätzlich alle Streckenabschnitte mit besonders hoher Auslastung und besonders störanfälligen Infrastrukturanlagen in Frage. Denn wenn es dort hakt, wirkt sich das nach Erfahrungen der Bahn im gesamten Netz aus. Im Gegensatz zu früheren Baumaßnahmen will man jetzt vergleichsweise radikal vorgehen. Baumaßnahmen werden wesentlich stärker als bisher gebündelt, die jeweiligen Korridore werden rund fünf Monate lang komplett gesperrt und erneuert. Dazu gehören Schwellen und Schotter, Gleise und Weichen, Signale und Stellwerke ebenso wie die Bahnhöfe.

Gibt es genügend Fahrzeuge?

Die Idee dahinter: Anstatt immer wieder mit kleinen Baustellen im laufenden Betrieb nur das Nötigste auszubessern, wird die Strecke einmal gesperrt, und anschließend sind für mehrere Jahre keine größeren Bauarbeiten mehr erforderlich. Die Bahn ist überzeugt, dass jede generalsanierte Strecke für Reisende und Güterverkehrsunternehmen spürbare Verbesserungen in Sachen Qualität und Pünktlichkeit bringt. Durch den konsequenten Austausch der Alttechnik sinke die Zahl infrastrukturbedingter Störungen signifikant, heißt es.

Allerdings steht außer Frage, dass die Bauarbeiten einige Herausforderungen mit sich bringen. Nicht nur muss die Bahn die Umleitungsstrecken rechtzeitig auf Vordermann bringen. Es müssen auch Ersatzverkehre vor allem mit Bussen ausgeschrieben werden. Manche in der Branche äußern sich skeptisch, dass dafür überhaupt genügend Fahrzeuge und Fahrer gefunden werden können.

„Unsere grundsätzliche Unterstützung für das beabsichtigte neue Vorgehen bei der Sanierung des bestehenden Schienennetzes wird gerade auf eine harte Probe gestellt“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen, Peter Westenberger. In dem Verband sind vor allem die Bahn-Wettbewerber im Güterverkehr organisiert. „Wir haben Sorge, dass bei vielen der Sanierungsabschnitte eine vollständige Umleitung von Güterverkehren im bestehenden Netz mangels geeigneter Strecken nicht möglich ist.“