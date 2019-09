Andreas Meyer : Schweizer Bahnchef tritt zurück

Aktualisiert am

Seit zwölf Jahren steht Andreas Meyer an der Spitze der Schweizerischen Bundesbahnen. Jetzt hat er seinen Rücktritt angekündigt.

Andreas Meyer kündigte am Mittwoch in Bern an, seinen Posten zur Verfügung zu stellen. Sein Nachfolger steht noch nicht fest. Der 58 Jahre alte Manager hat den Posten seit dem Jahr 2007 inne. Bis zu seinem Rücktritt soll er die Geschäfte der SBB weiterführen. Monika Ribar, die Verwaltungsratspräsidentin der SBB, sagte: „Wir bedauern, aber verstehen den Schritt.“ Man suche intern und extern nach einem Nachfolger.

Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga sagte: „Meyer hat große Verdienste für die SBB und den öffentlichen Verkehr in der Schweiz.“ Unter anderem habe die SBB in seiner Zeit das Angebot ausgebaut, ohne aber die Preise zu erhöhen. „Ich habe mich entschieden, vor meinem 60. Lebensjahr diesen Schritt zu machen“, sagte Meyer. Er freue sich auf eine neue Lebensphase. Der Zeitpunkt der Rücktrittsankündigung war derweil schon im Mai 2019 mit dem Verwaltungsrat abgestimmt worden. Bevor Meyer zur SBB wechselte, war er zehn Jahr bei der Deutschen Bahn tätig.

Im Gespräch mit der F.A.Z. sagte er im Juni, in Deutschland habe er immer wieder gebangt, ob womöglich eine Haushaltskürzung anstehe, die geplante Projekte ins Stocken bringen könnte. In der Schweiz dagegen habe man eine kontiniuierliche Finanzierung, mit der man rechnen könne. Der ehemalige Deutscher-Bahn-Chef Hartmut Mehdorn habe zu seiner Berufung zum SBB-Chef gesagt: „Du hast den Eisenbahn-Traumjob.“ Damit habe er sicherlich recht gehabt, konstatierte Meyer noch im Juni.