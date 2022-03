South by Southwest : 10.000 Dollar Kopfgeld auf Abtreibungshelfer haben Folgen

South by Southwest ist in erster Linie als Konferenz rund um Technologiethemen sowie als Musik- und Filmfestival bekannt. Aber die Organisatoren der Veranstaltung im texanischen Austin greifen auch gesellschaftliche und politische Debatten auf. Wie sie selbst zugeben, tun sie das aus einer linksliberalen Perspektive, was zwar der politischen Haltung einer Mehrheit der Menschen in Austin entspricht, nicht aber den Machtverhältnissen im gesamten Bundesstaat Texas, der fest in der Hand der konservativen Republikaner ist. Das Festival liefert daher oft einen Kontrapunkt zum politischen Umfeld in seiner Heimat.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



In diesem Jahr machte es das in besonders demonstrativer Form. Die Eröffnungs-Keynote am Freitag hatte nichts mit Technologie zu tun, sondern drehte sich um Abtreibung. Das hat einen aktuellen Anlass, denn vor rund einem halben Jahr trat in Texas ein sehr restriktives neues Gesetz namens „SB8“ in Kraft, das Abtreibungen schon in einem sehr frühen Stadium der Schwangerschaft verbietet. Dafür diesen prominenten Rednerplatz zu reservieren, war wie ein ausgestreckter Mittelfinger in Richtung der texanischen Regierung um Gouverneur Greg Abbott. Die Debatte hat noch einmal zusätzliche Dringlichkeit gewonnen, seit sich abzeichnet, dass der Supreme Court in Washington das seit fast 50 Jahren im ganzen Land geltende Verfassungsrecht auf Abtreibung aushebeln könnte.

Die Keynote wurde von Alexis McGill Johnson bestritten, der Vorstandschefin von Planned Parenthood. Das ist die in den USA vermutlich bekannteste Organisation, die sich für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche einsetzt, entsprechend zählt sie zu den größten Feindbildern von Abtreibungsgegnern. Sie verfügt über ein Netzwerk von mehreren hundert Kliniken, die Abtreibungen anbieten, daneben aber auch viele unkontroverse Gesundheitsdienste wie Krebsfrüherkennung. Die jüngsten Gesetzesinitiativen in Amerika haben Planned Parenthood in Alarmstimmung versetzt: „Der Rest der Welt bewegt sich in eine völlig andere Richtung als wir“, sagte McGill Johnson am Freitag.

Alle Möglichkeiten erschöpft

Die Rede kam nur wenige Stunden, nachdem der Oberste Gerichtshof in Texas den Bemühungen, die dortigen verschärften Regeln wieder aufzuheben, womöglich endgültig stoppte, indem er eine Klage gegen das Gesetz abwies. „Damit sind jetzt alle unsere Möglichkeiten erschöpft, dieses furchtbare Gesetz zu stoppen.“

Das texanische Abtreibungsverbot greift schon nach rund sechs Wochen Schwangerschaft, und es sieht keine Ausnahmen im Falle von Vergewaltigungen oder Inzest vor. Seine Autoren haben versucht, das bislang geltende Verfassungsrecht auf Abtreibung über einen Kniff zu umgehen. Er legt die Umsetzung des Gesetzes nicht etwa in die Hand von Behörden, sondern von Privatpersonen, und stellt ihnen eine Art Kopfgeld in Aussicht.

Jeder kann eine Klage gegen Personen einreichen, die in irgendeiner Form bei einer Abtreibung geholfen haben, ob Ärzte oder Krankenschwestern, Familienangehörige, oder auch Uber-Fahrer, die eine Frau zur Abtreibungsklinik bringen. Und jede einzelne dieser Klagen könnte zu einer Belohnung von bis zu 10.000 Dollar führen. Je mehr Personen Klage einreichen, umso teurer kann die „Hilfeleistung“ bei einer Abtreibung werden. Dieses System habe schon nach kurzer Zeit zu verstärkter Überwachung geführt, sagt McGill Johnson: „Wir sehen Leute, die auf Parkplätzen Fotos machen.“

Zahl der Abtreibungen gesunken

Dieses Kopfgeld ist nach Auffassung der Chefin von Planned Parenthood der Grund, warum nun so viele texanische Abtreibungskliniken davor zurückschrecken, sich über das Gesetz hinwegzusetzen. Seit Inkrafttreten des Gesetzes sei die Zahl der Abtreibungen in Texas um 60 Prozent gesunken.

Das hieße aber nicht, dass die Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr stattfänden, denn viele Frauen reisten nun einfach in andere Bundesstaaten. Die Zahl der Frauen, die diesen Weg wählten, habe sich vervielfacht. Texanische Abtreibungskliniken arbeiteten derweil nur noch wie Call Center und beschränkten sich darauf, Frauen Termine in anderen Bundesstaaten zu verschaffen.

Das Gesetz in Texas gilt als das strengste in ganz Amerika. Es ist aber kein Einzelfall. Auch mehrere Dutzend andere US-Bundesstaaten haben Gesetzesinitiativen auf den Weg gebracht, um Hindernisse für Schwangerschaftsabbrüche zu schaffen. Eine von ihnen aus dem Bundesstaat Mississippi, die Abtreibungen nach 15 Wochen Schwangerschaft verbietet, befindet sich gerade vor den Obersten Richtern Washington. Im Dezember fand eine Anhörung dazu statt, und mehrere Richter ließen durchblicken, das Abtreibungsverbot in Mississippi stehen lassen zu wollen.

Mehr zum Thema 1/

Käme es so, könnte das dazu führen, dass „Roe v. Wade“ kippt, der Fall aus dem Jahr 1973, der Frauen das Verfassungsrecht auf Abtreibung gab. Und wie Umfragen nahelegen, würde das gegen den Willen einer Mehrheit der Amerikaner geschehen. Sogar in Texas seien diejenigen, die Abschaffung von „Roe v. Wade“ wollten, in der Minderzahl, sagte McGill Johnson. Das scheint die dortige Regierung freilich wenig zu beeindrucken.