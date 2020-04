Dezentrale Datenspeicherung : SAP und Deutsche Telekom arbeiten an Corona-App

SAP und Deutsche Telekom springen der Bundesregierung bei der Entwicklung einer Corona-App zur Seite. „Ja, wir sind zusammen mit der Telekom an Bord“, sagte ein Sprecher des Walldorfer Softwarekonzerns am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Details könnten noch nicht genannt werden. Die Telekom teilte mit, von der Bundesregierung gefragt worden zu sein, das Projekt zur Entwicklung einer App zur Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten zu unterstützen.

Ursprünglich wollte die Bundesregierung eine solche Anwendung bereits Mitte April auf den Markt bringen - zeitgleich mit den ersten Lockerungen bei den Kontaktsperren. Ein Streit über die Art und Weise der Speicherung, der letztlich die Abkehr vom zunächst favorisierten zentralen Ansatz zur Folge hatte, sowie Unklarheiten bei den Zuständigkeiten führten jedoch zu Verzögerungen. Nun wird es laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weitere Wochen dauern.

Während das bisher favorisierte Pepp-PT-Projekt in Deutschland eine zentrale Lösung verfolgt, also einen Abgleich der Daten über einen zentral verwalteten Server, gewann zuletzt das dezentrale Projekt DP-3T Anhänger. Dabei sollen die Daten auf den Smartphones selbst gespeichert werden. Die Nutzer sollen bei beiden Ansätzen einen Hinweis bekommen, wenn sie mit Infizierten länger in Kontakt gekommen sind. Dies soll helfen, die Infektionsketten beim Coronavirus zu unterbrechen. Nach der Entscheidung für eine dezentrale Organisation der App zur Verfolgung der Ansteckungswege hofft die Bundesregierung auf eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung.