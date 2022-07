Softwarekonzern in der Krise : SAP muss in zwei Welten zurechtkommen

In der Welt von Vorstandssprecher Christian Klein sieht der deutsche Vorzeige-IT-Konzern SAP so aus: Das für die Zukunft kriegsentscheidende Cloud-Geschäft – die Miete von Softwarelösungen über das Internet – läuft. Und zwar besser als erwartet und besser als kommuniziert.

Schließlich sind sowohl die Clouderlöse als auch der Cloud-Auftragseingang im zweiten Quartal um ein Drittel gestiegen. Am Donnerstag stellte der Vorstand sogar in Aussicht, die Cloud-Ziele 2024 nach oben anzupassen. Dass der Umstieg der Kunden von herkömmlichen Lizenzgeschäft – also Programme, die auf Rechnern vor Ort installiert werden – zunächst auf Kosten der Marge gehen wird, dass die Gewinne deshalb erst vom nächsten Jahr an wieder steigen, das alles hat Klein den Investoren schon vor anderthalb Jahren in Aussicht gestellt.