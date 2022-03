Sanktionen gegen Russland : Putins wichtigste Banker

Als Elwira Nabiullina am Montag infolge der schwersten bisher gegen Russland verhängten Sanktionen die Anhebung des Leitzinses auf 20 Prozent bekannt gab, fiel Beobachtern sofort eines auf: Die russische Zen­tralbankchefin trug keine Brosche. Zuvor hatte Nabiullina bei ihren Pressekonferenzen stets unterschiedliche Anstecker getragen, die als Signale für den Zustand der russischen Wirtschaft und die künftige Ausrichtung der Geldpolitik interpretiert worden waren: Wurde der Leitzins gesenkt, trug Nabiullina eine Tauben-Brosche, das Symbol für eine lockere Geldpolitik; bei einer Leitzinserhöhung den passenden Falken.

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. Folgen Ich folge

Während des ersten und einzigen Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 hing eine Häuschen-Brosche an ihrem Revers; als der Leitzins unverändert blieb, ein Pause-Zeichen. Im russischen Internet finden sich ganze Bilderstrecken über Nabiullinas Schmuck, mit dem sie nach eigenen Angaben die Kommunikation der Zentralbank verbessern will: Zentralbänker seien oft zu ernst, sagte sie im vergangenen Jahr, sprächen in umständlichen Phrasen. Sie versuche, das zu ändern, eben auch durch die „andere Sprache“ der Broschen.

Dass Nabiullina am Montag demons­trativ auf dieses Spiel mit der Öffentlichkeit verzichtete, zeigt an, wie ernst sie die Lage einschätzt – vermutlich hätte eine Brosche, die den Zustand und die Zukunft der russischen Wirtschaft wahrheitsgemäß abbildet, bloß Panik verursacht. Auch ihr schwarzes Kostüm wurde von manchen Journalisten als Zeichen der „Trauer“ gewertet.

Nabiullina ist eine von drei Personen, auf die Präsident Wladimir Putin sich als Stützen des russischen Finanzsystems verlässt – neben ihr gehören dazu die Chefs der zwei größten und staatlich kontrollierten Banken, German Gref von Sber und Andrej Kostin von VTB. Alle drei dürften alles andere als begeistert sein von Putins Entscheidung, das Nachbarland anzugreifen, deren erhebliche Folgen für den russischen Finanzmarkt und die Wirtschaft noch längst nicht im ganzen Ausmaß absehbar sind. Sie alle haben in den vergangenen Jahren viel dafür getan, ihre Institute zu modernisieren, sie einer global vernetzten Finanzwelt anzupassen. Nun wird ein Großteil ihrer Bemühungen innerhalb weniger Tage zunichtegemacht.

Von Putin geschätzt

Insbesondere Nabiullina und Gref dürfte der mögliche Rückfall Russlands in Chaos und Instabilität, die beide noch aus den Neunzigerjahren in Erinnerung haben, schwer treffen. Beide haben sich zu Beginn ihrer Karrieren gemeinsam für Reformen eingesetzt, für die Öffnung und Liberalisierung der postsowjetischen Wirtschaft. Ende 1999 arbeitete Nabiullina unter Grefs Leitung in der Denkfabrik „Zentrum für strategische Ausarbeitungen“, die das wirtschaftspolitische Programm des Präsidentschaftskandidaten Wladimir Putin entwarf sowie eine Reformstrategie für die Jahre bis 2010, die allerdings nie umgesetzt wurde. Als Gref nach Putins Wahlsieg zum Minister für Wirtschaftsentwicklung und Handel wurde, holte er sich Nabiullina als Stellvertreterin an seine Seite.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

2007 ging Gref als Chef zur Sber, die damals noch Sberbank hieß, und Nabiullina wurde Wirtschaftsministerin. Noch näher an den Präsidenten heran rückte die studierte Ökonomin im Frühjahr 2012, als sie für ein Jahr als Assistentin Putins für Wirtschaftsfragen in die Präsidialverwaltung wechselte. 2013 wurde sie schließlich zur Chefin der Zentralbank ernannt und musste gleich im folgenden Jahr eine schwere Krise meistern, als infolge von Sanktionen wegen der Krim-Annexion und Russlands militärischer Einmischung in der Ostukraine der Rubel innerhalb kurzer Zeit die Hälfte seines Wertes verlor. Nabiullina versuchte zunächst noch, die Währung zu stützen, was ihr später die Kritik einbrachte, viele Milliarden Dollar sinnlos verschwendet zu haben. Im November gab Nabiullina schließlich den Wechselkurs frei, erst Mitte Dezember riss sie auch den Leitzins auf 17 Prozent hoch, um einen Ansturm auf die Banken abzuwehren. Danach senkte sie ihn über Jahre nur zögerlich, was viele Unternehmer frustrierte. Doch sowohl im Kreml als auch international wurde Nabiullina dafür gefeiert, Russland makroökonomisch stabilisiert und die Inflation auf unter 4 Prozent und damit den niedrigsten Wert in der Geschichte gesenkt zu haben. Putin selbst, der viel von ihr halten soll, sorgte dafür, dass ihre Amtszeit 2017 um weitere 5 Jahre verlängert wurde.