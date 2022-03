Sanktionen gegen Russland : In China wird Putin weiterhin Geld bekommen

Die Wirksamkeit der Sanktionen gegen Russland und das politische Überleben Wladimir Putins an der Staatsspitze hängen immer stärker von der Frage ab, wie sich China nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gegenüber Moskau positioniert. So wird sich Russland nach Einschätzung von Fachleuten trotz der Bemühungen des Westens, das Land vom internationalen Finanzsystem abzuschneiden, weiterhin in China finanzieren können. Je nach Schätzung hält die russische Zentralbank Anlagen mit einem Gegenwert von 77 bis 90 Milliarden Dollar ganz überwiegend in der Währung Yuan bei Chinas Zentralbank in Peking. Dies entspricht je nach Schätzung 13 Prozent bis 15 Prozent der gesamten russischen Reserven und ist damit der größte Fremdwährungsposten Russlands in einem anderen Land.

Am Sonntag hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach der Ankündigung, die internationalen Reserven der russischen Zentralbank zu blockieren, zugegeben, dass diese in den vergangenen Jahren von Moskau immer stärker in Länder transferiert worden seien, in denen sie vom Westen nicht eingefroren werden könnten – wie in China. „Ich denke nicht, dass irgendwelche Sanktionen oder Maßnahmen Russland davon abhalten können, seine Reserven von der People’s Bank of China (PBoC) abzuziehen“, sagte Alicia Garcia-Herrero, Asien-Chefökonomin der Investmentbank Natixis in Hongkong, der F.A.Z.

Über die in China gehaltenen Reserven im Wert von 90 Milliarden Dollar hinaus habe die chinesische Zentralbank mit der Bank of Russia nach der Annexion der Krim 2014 eine Vereinbarung zum gegenseitigen Währungstausch (Swap-Linie) im Gegenwert von rund 25 Milliarden Dollar vereinbart. Dabei handelt es sich um eine Art Kredit, mit dem chinesische Konzerne für russische Energieimporte wie Erdgas bezahlen können. Damit soll die Abhängigkeit beider Länder vom Dollar und dem von Amerika dominierten internationalen Finanzsystem verringert werden.

Sekundärsanktionen könnten folgen

Chinas Regierung hat am Montag zwar gesagt, Russland sei „kein Alliierter, sondern ein strategischer Partner“. Gleichzeitig hatte sie jedoch abermals bekräftigt, dass Peking die Sanktionen gegen Moskau nicht mittragen wird. „China und Russland werden ihre normalen Handelsbeziehungen im Geiste von gegenseitigem Respekt, Gleichheit und gegenseitigem Nutzen fortsetzen“, sagte ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums.

Zwar haben die staatlichen chinesischen Geschäftsbanken laut der Nachrichtenagentur Bloomberg die Vergabe von Krediten für den Import russischer Rohstoffe gestoppt, nachdem die USA Sanktionen verhängt hatten. Allerdings haben Pekings Geschäftsbanken wie die Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) und die Bank of China (BoC) bereits zuvor Geschäfte mit anderen Ländern eingestellt, um keine amerikanischen Sanktionen zu verletzen und damit Gefahr zu laufen, vom Banken-Zahlungsnetzwerk SWIFT abgeschnitten zu werden.

Auf die Frage, ob chinesische Unternehmen wie Huawei und Xiaomi weiterhin Hochtechnologie an Russland liefern würden, entgegnete Peking am Montag, dass es Sanktionen ablehne. Wolle der Westen verhindern, dass die Volksrepublik einen Rettungsschirm für Russland aufspanne, müsse Amerika Sekundärsanktionen gegen China erlassen, sagte Ökonomin Garcia-Herrero. Diese „secondary actions“, die es nur im amerikanischen Recht gibt, bestrafen nicht-amerikanische Unternehmen oder Länder dafür, mit dem Ziel von Primärsanktionen – in diesem Fall Russland – Geschäfte zu machen.