Folgen der Sanktionen : Kein Fiebermedikament in Russlands Apotheken

In Russlands Supermärkten sind die Folgen des Krieges gegen die Ukraine und die bisherigen Sanktionen des Westens inzwischen sichtbar: An viel höheren Preisen als vor dem Angriff auf das Nachbarland. Weil die Russen genau damit gerechnet hatten, begannen viele schon kurz nach Kriegsbeginn mit Hamsterkäufen. Insbesondere Zucker wurde knapp, aber auch Windeln, Damenbinden und Medikamente. Mitte März tauchten im Internet Videos auf, auf denen sich Rentner in Supermärkten um neue Zuckerlieferungen drängelten; Fotos von leeren Zucker- und Windelregalen wurden geteilt.

Das Schreckgespenst des „Defizits“ stand im Raum – mit diesem Begriff wurde in Sowjetzeiten das Fehlen von Produkten bezeichnet, bis heute weckt er bei älteren Russen düstere Erinnerungen. Doch die Regierung beeilte sich zu beteuern, von einem „Defizit“ könne keine Rede sein, in den Lagern befänden sich noch ausreichende Vorräte. Zugleich verbot sie den Zuckerexport bis Ende August. Und die Antimonopolbehörde nahm Ermittlungen gegen Zuckerproduzenten und den Handel auf, die Ware angeblich bewusst zurückgehalten haben sollen. Tatsächlich bleiben Beschwerden über leere Zucker- und Windelregale inzwischen aus.

Mangel an Insulin und Anidepressiva

An wichtigen Medikamenten mangelt es aber weiterhin: Der beliebte Fiebersaft für Kinder, Nurofen, ist in mehreren Apotheken eines zentralen Moskauer Wohnviertels nicht zu bekommen. Wann er wieder geliefert werde, wissen die Verkäuferinnen nicht. Auch Insulin, Anti-Baby-Pillen, Antidepressiva und Beruhigungsmittel sind längst nicht mehr überall erhältlich, sogar Ärzte beschweren sich über Engpässe. Schon kurz nach Moskaus Überfall auf die Ukraine konnte man in der Hauptstadt Leute dabei beobachten, wie sie wegen des Rubelverfalls und aus Angst vor Preissteigerungen ganze Bestände an Herztabletten aufkauften. Die Gesellschaft habe sich auf die „soziale Überwinterung“ während der „ökonomischen Blockade“ vorbereitet, sagte der Psychologe Alexandr Asmolow gegenüber der Zeitung „Kommersant“.

Dabei hat keiner der großen westlichen Pharmakonzerne bisher angekündigt, seine Lieferungen von Arzneimitteln nach Russland einzustellen. Doch die Lieferketten sind in großen Teilen unterbrochen: Mehrere große Containerschiffunternehmen haben ihre Transporte von und nach Russland ausgesetzt, der Flugverkehr ist lahmgelegt. Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble kündigte Mitte März unter anderem wegen gestiegener Transportkosten Preiserhöhungen in Russland um durchschnittlich 43 Prozent an. Manche Produkte wurden wegen fehlender Bestandteile knapp, etwa normales Büropapier, für das Bleichmittel bisher aus Finnland kamen. Man habe nun Ersatz in Indien und China gefunden, teilte das Handelsministerium dieser Tage mit, die Preise würden sich demnächst normalisieren.

Analysten erwarten Inflation von 20 Prozent

Es werde in den kommenden Wochen noch mehr Knappheit geben, wenn die derzeit in den Läden liegenden Lagerbestände aufgebraucht seien, sagt der Ökonom Ruben Enikolopow, der wegen des Kriegs Russland verlassen hat, der F.A.Z. Deutlicher noch würden die Russen die Folgen des Krieges aber an den Preissteigerungen spüren: Die Inflationsrate lag offiziell zuletzt bei gut 15 Prozent; auf das Jahr gerechnet erwarten Analysten eine Teuerung von knapp 20 Prozent, bei gleichzeitigem Rückgang der Wirtschaftsleistung um etwa 10 Prozent.