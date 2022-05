Sanktionen gegen Russland : Langer Atem gegen Putin

Wenn es in Russland Frühling wird, füllen sich die Parks und Cafés mit fröhlichen Menschen. So auch in diesem Jahr: Vom Krieg sei kaum etwas zu spüren, berichten Moskauer. Läden und Restaurants sind voll, der Rubel ist so stark wie vor Beginn der Pandemie. Wirken die Sanktionen also gar nicht?

Manche Maßnahme wurde wohl tatsächlich überschätzt. Vom Swift-Ausschluss russischer Banken wurde hochtrabend als „nuklearer Maßnahme“ gesprochen. Nun sind die größten Institute betroffen, aber kollabiert ist das russische Finanzsystem nicht. Die internationalen Geschäfte waren auch vor dem Krieg begrenzt, und zur Not existieren andere Kanäle für Transaktionen. Zudem gibt es Ausnahmen: Die Gazprombank etwa, die Europa braucht, um Gasgeschäfte zu bezahlen, bleibt außen vor.

Andere Sanktionen waren dagegen überraschend hart und umfassend; so das Einfrieren der Hälfte der Zentralbankreserven. Die viel beschworene „Festung Russland“, die seit 2014 Gold- und Währungsreserven aufhäufte, um sich für neue Strafmaßnahmen zu wappnen, hatte ihre Rücklagen nicht vor dem Zugriff des Westens in Sicherheit gebracht. Doch mittlerweile hat die Zentralbank andere Wege gefunden, um den Rubel zu stützen: Kapitalverkehrskontrollen verhindern, dass die Russen Geld ins Ausland schaffen. Exporteure werden gezwungen, große Teile ihres Dollarerlöses in Rubel umzuwandeln.

Zugleich sind die Importe eingebrochen, im April schätzungsweise um 70 bis 80 Prozent zum Vorjahresmonat (genaue Daten werden seit März nicht mehr veröffentlicht), während die Preise für Öl und Gas stark anstiegen. Daher stützt auch ein hoher Leistungsbilanzüberschuss die russische Währung. Dies veranlasst manche Fachleute zu der These, die Sanktionen trügen sogar dazu bei, den Angriffskrieg Wladimir Putins zu finanzieren.

Die schwere Krise kommt noch

Kern dieses Vorwurfs ist, dass der Westen es noch nicht vermocht habe, wahrhaft „nukleare“ Sanktionen zu verhängen, nämlich ein Öl- und Gasembargo. Es stimmt, dass seit Ausbruch des Krieges im Monat mehr als 20 Milliarden Dollar aus der EU nach Russland geflossen sind. Doch ein Ölembargo könnte den Ölpreis weiter steigen lassen: Russland würde dann problemlos neue Kunden in Asien finden. Und ein Gasembargo, das kurzfristig am wirksamsten wäre, da die auf Pipelines angewiesenen Lieferstrukturen nur schwer umzuleiten wären, ist für die EU mit zu hohen Risiken verbunden, um es schnell umzusetzen.

Auch wenn der Kreml also trotz oder gar wegen der Sanktionen genug Geld hat, um seinen Krieg noch lange weiterzuführen, war es richtig, das Land wirtschaftlich schnellstmöglich zu isolieren. Schon die bisher verhängten Maßnahmen und die freiwillige Abkehr vieler Firmen werden Russland in eine schwere Krise stürzen, die mit dem Zusammenbruch des Finanzsystems 1998 verglichen wird. Anzeichen des Niedergangs sind längst da: Die Zahl der Privatinsolvenzen steigt drastisch; die Industrieproduktion, etwa von Autos, ist eingebrochen.

Ihre volle Wirkung aber werden die Sanktionen erst noch entfalten. In der Luftfahrt zum Beispiel werden wie in Iran etliche Flieger als Ersatzteillager am Boden bleiben müssen. Dass Unternehmen wie Halliburton und Schlumberger, die zentrale Technik für die Ölförderung liefern, ihre Geschäfte in Russland abgeben wollen, ist eine verheerende Nachricht für diesen Sektor – ganz unabhängig davon, was die geplante Abkehr Europas für ihn bedeutet. Und der durch den Krieg beschleunigte Weggang junger, gut ausgebildeter Russen, besonders aus dem so vielversprechenden IT-Sektor, ist für die Zukunft der Wirtschaft eine Katastrophe.

Es wird zwar noch dauern, bis diese Veränderungen bei den Menschen im Land ankommen – viele Unternehmen haben Ersatzteile gehortet, die sie gerade verbauen. Nach dem Sommer aber dürfte die Arbeitslosigkeit deutlich steigen. Wenn immer mehr Russen dann ihren Lada verkaufen und Kredite aufnehmen müssen, um ihren Buchweizen zu bezahlen, könnte die jetzt noch große Unterstützung für den Krieg abnehmen. Der Unmut über das seit Jahren schlechter werdende Leben, der schon lange vor der „Spezialoperation“ spürbar war, wird wieder wachsen und der Kreml gezwungen sein, ihn mit Geldgeschenken zu betäuben.

Ein unzufriedenes Volk wird Putin in seinem Wahn zwar nicht stoppen, aber doch wenigstens stören. Dafür muss der Westen mit Konsequenz seine Sanktionspolitik fortsetzen. Auch, wenn der Moment kommen wird, an dem manche den Krieg lieber verdrängen würden – so, wie es viele Russen schon jetzt tun.