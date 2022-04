Längere Kohle-Übergangsfrist : Nicht das letzte Sanktionspaket

Am populärsten ist die Behauptung unter deutschen Ökonomen, sie kursiert aber auch unter Brüsseler Diplomaten: Die Bundesregierung trage die Hauptschuld daran, dass die EU keine schärferen Sanktionen gegen Russland verhänge, vor allem wegen der großen Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energieträgern. Neue Nahrung hat diese Aussage in dieser Woche erhalten: Deutscher Druck habe aktuell dazu geführt, hieß es am Freitag in Brüssel, dass das von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag angekündigte Einfuhrverbot für russische Steinkohle nicht – wie von der Kommission vorgeschlagen – nach drei, sondern erst nach vier Monaten wirksam wird.

Falsch ist das nicht, ganz richtig aber auch nicht. Als die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten am Mittwoch über das fünfte Sanktionspaket diskutierten, ging es erst einmal nicht um die Verlängerung; diese sei erst „hinter den Kulissen“ in den endgültigen Gesetzestext eingeflossen, der am Donnerstagabend beschlossen wurde, berichten EU-Diplomaten. Deutschland habe eine wichtige Rolle gespielt, mit expliziter Unterstützung Österreichs und Ungarns. Die beiden Länder sind von russischer Energie ähnlich abhängig wie Deutschland. Es sei aber naiv zu glauben, dass nur drei Länder ausreichten, um den Kommissionsvorschlag zu ändern – zumal Polen und die baltischen Staaten explizit eine schärfere Gangart gegen Russland fordern.

Länder verstecken sich hinter Deutschland

Etliche Länder, etwa Frankreich, Spanien und Belgien, versteckten sich hinter Deutschland. „Jeder Mitgliedstaat achtet darauf, dass die Sanktionen seine eigene Wirtschaft nicht gefährden“, sagt ein Diplomat. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bestätigte das am Freitag indirekt: Die Abhängigkeit von russischer Energie sei „nicht nur ein deutsches, sondern ein gesamteuropäisches Problem“, sagte er auf seiner Fahrt nach Kiew.

Was für die Kohle gilt, gilt auch für Öl und Gas. Die Bundesregierung steht in Brüssel auf der Bremse – aber nicht allein, und auch nicht kategorisch. Von der Leyens Ankündigung, man werde sich diese Energieträger nun „anschauen“, sei keine leere Drohung, heißt es in der EU-Kommission. Ein neues Paket, das auch Öl einschließe, werde man aber erst vorschlagen, wenn eine breite Unterstützung der Mitgliedstaaten absehbar sei. Das könne noch dauern, weil viele Regierungen Angst vor einem abrupten Anstieg der Benzinpreise hätten. „Es geht nur Schritt für Schritt, und es bleibt dabei: Wir müssen darauf achten, dass die Sanktionen Russland mehr schaden als der Wirtschaft in der EU“, sagt ein EU-Beamter. Dass auf das fünfte auch ein sechstes Paket folgen werde, sei aber so gut wie sicher. Genauso sicher sei aber auch, dass ein Gasembargo viele Staaten vor erhebliche Probleme stellte.

Der von der EU verhängte Einfuhrstopp auf Kohle betreffe ein Handelsvolumen von rund 8 Milliarden Euro und damit ein Viertel des gesamten russischen Kohleexports, präzisierte die Kommission am Freitag. Eine Übergangsfrist von drei Monaten war nach Angaben der Behörde angesichts der Dauer bestehender Lieferverträge auf alle Fälle notwendig. Neue Verträge dürfen von nun an nicht mehr abgeschlossen werden.

Kundenvermögen eingefroren

Die Kommission erinnert daran, dass das Sanktionspaket nicht nur das Kohleembargo enthalte. Genauso wichtig sei, dass mit dem fünften Paket vier russische Banken nicht nur vom Zahlungssystem SWIFT abgeschlossen, sondern die Vermögenswerte ihrer Kunden komplett eingefroren worden sind. Fast 30 Milliarden Euro an russischem und belarussischem Vermögen seien wegen des Ukraine-Kriegs eingefroren. Dazu zählten neben den Finanzvermögen auch Jachten, Immobilien oder Kunstwerke.

Hinzu kommen neue Handelsbeschränkungen. Nicht mehr nach Russland exportiert werden dürfen vor allem Hochtechnologiegüter im Wert von etwa 10 Milliarden Euro. Weitere Importverbote im Umfang von 5,5 Milliarden Euro betreffen Güter wie Wodka und Kaviar, aber auch Zement und Holz. Von der früheren EU-Ausfuhr nach Russland sind nun 25 Prozent blockiert, von der Gesamteinfuhr knapp 20 Prozent. Verlängert wurde im jüngsten Paket ferner die Liste von Personen, deren Vermögen die EU einfriert und denen sie die Einreise verweigert. Dazu gehören die beiden Töchter von Präsident Wladimir Putin, aber auch Oligarchen wie Oleg Deripaska sowie der Chef der Sberbank, Herman Gref.