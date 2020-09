Neue Regeln für Sanierungen : Was Wohnungseigentümer jetzt wissen müssen

In Mehrfamilienhäusern mit Eigentumswohnungen schleppen sich Bauvorhaben häufig über Jahre hin, weil sich die Beteiligten nicht darüber einig werden, welche Maßnahmen sinnvoll sind und wie viel sie kosten dürfen. Das will die große Koalition jetzt ändern, mit einer Reform des Wohneigentumsgesetzes, auf die sich die Verhandler von CDU/CSU und SPD am Montagabend geeinigt haben. Diese sieht unter anderem vor, dass für Modernisierungen wie die Installation von Ladesäulen für Elektroautos oder Einbau eines Fahrstuhls künftig die Mehrheit der Eigentümer zustimmen muss, nicht aber jeder einzelne Eigentümer. Sofern die Mehrheit ausreichend groß ist, sollen alle Wohnungseigentümer die Kosten gemeinschaftlich tragen. Eine weitere Voraussetzung: Die Kosten für die Baumaßnahme müssen verhältnismäßig sein – was auch immer diese Formulierung in der Praxis bedeutet.

Das derzeit geltende Wohneigentumsgesetz stammt in großen Teilen aus dem Jahr 1951 und galt deshalb als reformbedürftig. Es betrifft Branchenangaben zufolge aktuell rund 10 Millionen Wohnungen in Deutschland, rund ein Viertel des Gesamtbestands. Hintergrund für die Reform ist nicht zuletzt der Klimaschutz. Die Politik kritisiert schon seit längerem, dass es mit Blick auf energetische Gebäudesanierungen oder den Einbau von Ladesäulen einen erheblichen Nachholbedarf gebe. Einer der Gründe ist, dass in größeren Eigentümergemeinschaften teils mehrere hundert Menschen mit unterschiedlichen Interessen und finanziellen Möglichkeiten versammelt sind und häufig einzelne Eigentümer Projekte blockierten.