Teures Wohnen : Sanierungen rechnen sich für Mieter nur selten

Steigende Neuvertragsmieten, Wohnungsknappheit wegen fehlender Neubauten, hohe Heizkosten: Nach Einschätzung des Deutschen Mieterbunds verschlechtert sich die Lage für Mieter in Deutschland zunehmend. Eine zusätzliche Belastung stellt nach Einschätzung der Organisation die energetische Modernisierung von Gebäuden dar. Die Bundesregierung macht Druck, dass mehr Eigentümer ihre Häuser sanieren und so die CO 2 -Emissionen im Gebäudesektor sinken. Den Preis dafür zahlten aktuell jedoch oft die Mieter, kritisierte am Mittwoch Franz Michel, Leiter Wohnungs- und Mietenpolitik des Mieterbunds. „Die Wohnkosten der Mieter sinken effektiv nicht“, sagt er. „Das ist ein Riesenproblem.“ Die Finanzierung von Modernisierungen müsse grundlegend reformiert werden.

In einem unsanierten Gebäude mussten Mieter nach einer Beispielrechnung des Mieterbunds vor dem jüngsten Anstieg der Energiepreise 1,21 Euro je Quadratmeter Wohnfläche für Heizung und Warmwasser monatlich zahlen. Nach der Sanierung würden sich diese Kosten zwar mehr als halbieren. Es komme aber die Modernisierungsumlage hinzu. Diese und die Heizkosten zusammen beliefen sich auf 1,96 Euro je Quadratmeter. Dabei handele es sich schon um den günstigsten Fall, wenn der Eigentümer alle Fördermöglichkeiten ausschöpfe, was aber wegen des Verwaltungsaufwands nur selten geschehe. Bei Umlage der vollen Kosten summierten sich Modernisierungsumlage und Energiekosten auf 3,50 Euro.

Unter Berücksichtigung des aktuellen Energiepreisniveaus fällt die Rechnung etwas anders aus: Heizung und Warmwasser kosten dann im unsanierten Mustergebäude 2,32 Euro je Quadratmeter. Wird unter Ausnutzung aller Fördermittel saniert, sinkt die Belastung. Modernisierungsumlage und Heizkosten zusammen ergäben 2,07 Euro. Werden dagegen alle Kosten umgelegt, seien es 3,61 Euro – und damit wieder mehr als ursprünglich. Dazu muss man wissen. Vermieter dürfen 8 Prozent der Modernisierungskosten auf die Jahresmiete aufschlagen – nicht nur, bis sich die Ausgaben amortisiert haben, sondern dauerhaft. Bis zu 3 Euro mehr je Quadratmeter sind erlaubt.

Die steigenden Wohnkosten waren am Mittwoch auch Thema in der Regierungsbefragung im Bundestag. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) verwies auf die beschlossenen Heizkostenzuschüsse sowie die „historische“ Wohngeldreform, die Anfang 2023 in Kraft tritt. Mit Blick auf die Neubauziele der Bundesregierung gestand sie ein: „Wir werden die 400.000 in diesem Jahr nicht erreichen.“

Nach einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) sind die in Inseraten geforderten Mieten im dritten Quartal um 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Zuwächse gab es nicht nur in den Ballungszentren, sondern auch in ländlichen Regionen. Zugleich prognostizierten zuletzt mehrere Wohnungsverbände, dass 2022 und auch in den kommenden Jahren nicht wie von der Ampelkoalition erhofft 400.000 neue Wohnungen entstehen, sondern eher nur 250.000, Wohnraum also knapp bleibt.

„Wir müssen mit aller Kraft schneller bauen und planen“, sagte Geywitz im Bundestag. Das Kabinett beschloss am Mittwoch Änderungen im Baugesetzbuch. Die Bürgerbeteiligung für Neubaugebiete soll künftig digital möglich sein. Im Fall von Änderungen soll das Verfahren für einen Bebauungsplan nicht wieder von vorn beginnen, sondern nur über die Änderungen beraten werden. Dies sei eine „große Erleichterung“ für Projektentwickler, lobte das Ministerium. Die Bauministerin verwies noch auf die 14,5 Milliarden Euro, die für den sozialen Wohnungsbau bis 2026 eingeplant sind. Im neuen Jahr will sie gemeinnützig orientierte Bauvorhaben stärker fördern. Auch die im Jahressteuergesetz vorgesehene Sonderabschreibung soll zu mehr Neubauten führen. Auf Kritik, der Effizienzhausstandard 55, der 2023 für alle Neubauten Pflicht wird, treibe die Baukosten weiter in die Höhe, entgegnete sie, über die Lebenszeit eines Hauses sei dieser „rentierlich“.

Der Mieterbund forderte auf Basis einer Analyse des Instituts für ökologische Wirtschaftsförderung (IÖW), zügig eine Teilwarmmiete einzuführen. In dem in Skandinavien schon angewendeten Modell ist ein Grundbedarf an Wärme im Mietpreis inklusive. Im Koalitionsvertrag gibt es dazu einen Prüfauftrag. Befürworter einer Teilwarmmiete sehen in ihr einen Anreiz für Vermieter, ihre Häuser zu sanieren. Im Vergleich zur Modernisierungsumlage biete dieses Modell viele Vorteile, so der Mieterbund. Konkrete Pläne der Regierung gibt es bislang aber nicht.