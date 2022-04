Nach Säureanschlag : Anklage gegen Belgier wegen Angriff auf Ex-RWE-Manager

Aktualisiert am

In 2018 wurde der frühere Innogy-Manager Bernhard Günther bei einem Säureanschlag schwer verletzt. Jetzt wurde Anklage gegen einen 41-jährigen Belgier erhoben.

Mehr als vier Jahre nach dem Säureangriff auf den früheren RWE- und Innogy-Manager Bernhard Günther hat die Staatsanwaltschaft Wuppertal Anklage gegen einen 41-jährigen Belgier erhoben. Der Mann soll zusammen mit einer weiteren Person den damals 51-jährigen Manager am 4. März 2018 nach dem Joggen in der Nähe seines Wohnhauses überfallen und mit hochkonzentrierter Säure verletzt haben. Innogy hatte seinerzeit eine Belohnung von 100.000 Euro ausgesetzt. In einem Interview hatte sich Günther überzeugt gezeigt, dass das Motiv hinter der Tat im «beruflichen Umfeld» liege.

Der Angeklagte sei am 14. Dezember vergangenen Jahres in der belgischen Provinz Limburg festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert worden. Ihm drohten im Fall einer Verurteilung zwischen drei und 15 Jahren Haft. Die Hintergründe des Angriffs, bei dem Günther schwer verletzt worden war, sind weiter unklar. Der Manager ist heute Finanzchef des finnischen Energiekonzerns Fortum.

Die Anklage vor der großen Strafkammer des Landgerichts Wuppertal lautet der Staatsanwaltschaft zufolge auf absichtlich herbeigeführter gemeinschaftlicher schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Umfangreiche Ermittlungen hätten unter anderem ergeben, dass das DNA-Profil mit am Tatort aufgefundenen DNA-Spuren übereinstimme. Bislang habe sich der Mann nicht zum Tatverdacht geäußert. Das Landgericht Wuppertal müsse nun über die Eröffnung eines Hauptverfahrens entscheiden. Gegen weitere Beschuldigte habe sich ein Tatverdacht nicht erhärtet.