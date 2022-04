Überraschender Rücktritt : „Man sollte gehen, wenn es am schönsten ist“

Herr Professor Wieland, Sie haben etwas zu verkünden. Was ist es?

Ich habe beschlossen, mein Amt im Sachverständigenrat niederzulegen mit Wirkung zum Ende des Monats April.

Das kommt sehr überraschend. Sie sind seit 2013 im Rat und in knapp einem Jahr, Ende Februar 2023, würde Ihre zweite Amtszeit ohnehin enden. Warum jetzt dieser ungewöhnliche Schritt?

So ungewöhnlich ist das nicht, in der Historie des Rates sind viele Mitglieder vor Ende der ersten oder der zweiten Amtszeit ausgeschieden – aus ganz unterschiedlichen Gründen. Für mich war immer klar, dass ich nicht mehr als zwei Amtszeiten mache und jetzt ist ein guter Zeitpunkt gekommen. Die Arbeit im Rat ist sehr zeitintensiv, und das kommt zu meiner Haupttätigkeit in Forschung und Lehre und als Leiter eines Universitätszentrums in Frankfurt noch dazu. Es ist immer ein schwieriger Spagat zwischen Universitätstätigkeit und Rat. Manches bleibt auf der Strecke. Und ganz persönlich waren die letzten zwei Jahre in der Coronazeit mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter und pflegebedürftigen Angehörigen eine besondere Belastung, auch für die Familie. Unter widrigen Umständen haben wir meines Erachtens sehr gute Arbeit geleistet. Im Herbst steht immer das große Jahresgutachten an, da absorbiert einen die Arbeit im Rat fast vollständig.

Aber nach nun 9 Jahren als „Wirtschaftsweiser“, hätten Sie da jetzt nicht sagen können: Augen zu und durch?

9 Jahresgutachten, 3 Sondergutachten, 3 Produktivitätsberichte und 20 Konjunkturprognosen - ich glaube, ich habe meinen Teil geleistet. Zwei Jahre davon in der Pandemie angefangen mit dem Sondergutachten zur Corona-Krise, das wir bereits im März 2020 mit nur 3 Ratsmitgliedern unter Homeoffice Bedingungen geliefert haben. Da gehörte viel „Augen zu und durch“ dazu. Mit unserer gerade veröffentlichten Konjunkturprognose haben wir zudem bereits die aktuellen wirtschaftlichen Risiken aufgrund des Angriffs Russlands auf die Ukraine tiefergehend analysiert. Und wir haben damit eine wichtige gemeinsame wirtschaftspolitische Botschaft verbunden, die wir der Öffentlichkeit sowie dem Bundeskanzler und den Bundesministern der Finanzen, Wirtschaft und Klima, Arbeit und Soziales und Gesundheit vorgetragen haben. Deutschland sollte umgehend alle Hebel in Bewegung setzen, um die Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland zu beenden. Da war noch mal voller Einsatz gefragt und herausgekommen ist meines Erachtens ein hervorragendes gemeinsames Produkt. Da bin ich stolz drauf und freue mich sehr über den gemeinsamen Erfolg. Man sollte gehen, wenn es am schönsten ist.

So schön scheint es im Rat zuletzt nicht gewesen zu sein. Seit dem Ausscheiden von Lars Feld vor mehr als einem Jahr hat das Gremium nur vier, nicht wie eigentlich vorgesehen fünf Mitglieder. Es gibt seitdem keinen festen Vorsitzenden, weil es ein Patt gibt - mit Ihnen und Veronika Grimm auf der einen Seite und Monika Schnitzer und Achim Truger auf der anderen. Steigen Sie aus, weil die Bundesregierung ein fünftes Mitglied aus dem eher linken Lager gefunden hat und Sie künftig in der Minderheitenposition gewesen wären?

Nein. Konkrete Informationen zu einer anstehenden Nachbesetzung habe ich nicht. Das ist kein Grund für meine Entscheidung. Was Mehrheit und Minderheit betrifft, so hat der russische Angriffskrieg doch bereits einige wichtige Koordinaten unserer Politik und Gesellschaft verschoben. Das könnte bedeuten, dass manche Ökonomen nicht mehr so leicht eingespielten Positionen zugeordnet werden können, oder diese Positionen an Bedeutung verlieren.