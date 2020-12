Martin Dulig im Interview : „Wir sind nicht der Reservekanister für den Westen“

Herr Dulig, seit diesem Jahr geben viele Unternehmen ihre Standorte in Ostdeutschland auf. Was ist da los?

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.



Die Einschläge haben deutlich zugenommen. Nicht nur in Sachsen, sondern überall in Ostdeutschland sind wir jetzt mit Standortschließungen konfrontiert. Haribo in Wilkau-Haßlau ist der jüngste Fall, die Bertelsmann-Tochter Majorel will ein großes Callcenter in Chemnitz schließen. MAN, der Automobilzulieferer Mahle, Continental, Magna und der Werkzeughersteller Hermes machen dicht. Das sind nur wenige Beispiele. Wir stehen vor einer Situation, die mich fatal an die neunziger Jahre erinnert, wo reihenweise Standortentscheidungen zuungunsten Ostdeutschlands getroffen wurden. Auch jetzt entscheidet man sich entweder für die Stammsitze im Westen oder für einen Billiglohnstandort im Ausland. MAN zum Beispiel will mit seiner bisher auch in Plauen profitablen Produktion von Bussen nach Polen und in die Türkei gehen.