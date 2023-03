Aktualisiert am

Fehler in der Führung : Wenn Chefs versagen

Deutsche Führungskräfte folgen modernen Führungsprinzipien, agieren partnerschaftlich, mitarbeiterfokussiert und empathisch. Sie haben klar vor Augen, dass qualifizierte und motivierte Mitarbeiter für den Erfolg ihres Unternehmens absolut unentbehrlich sind.

So zumindest sollte es in der Idealvorstellung sein. Die Wirklichkeit in deutschen Unternehmen stellt sich jedoch oft ganz anders dar.

Gerda Grebmov und Paul Bögeholz schildern in ihrem Buch „Deutschland, Deine Chefs“ anhand konkreter Beispiele, was man als Führungskraft so alles verkehrt machen kann. Zwar kristallisieren sich im Verlauf des Buches 20 Prototypen des (Teil-)Versagens heraus, doch profitiert das Buch davon, dass jeweils ganz konkrete Persönlichkeiten geschildert werden, die die Autorin und der Autor persönlich kennengelernt haben.